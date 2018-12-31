«Живых уже не ждем»: медики Магнитогорска дали мрачный прогноз по пострадавшим

«Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит», — дал мрачный прогноз главврач городской больницы №3 Михаил Щербаков. Позднее цитата была удалена.





﻿Спасатели начали использовать тяжелую технику, чтобы разобрать завалы. «До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Сейчас на месте работает тяжелая техника, работы идут более интенсивно», — заявил собеседник Znak.com.