«Живых уже не ждем»: медики Магнитогорска дали мрачный прогноз по пострадавшим

В Магнитогорске продолжают искать пострадавших и погибших под завалами рухнувшего от взрыва газа подъезда. Однако дорога каждая секунда — медики города считают, что у людей под завалами остается все меньше шансов выжить. Делает ситуацию только хуже мороз на улице — в Магнитогорске -20°С, а у многих попавших в катастрофу жителей не было времени ни одеться, ни выбежать на улицу. Сейчас известна судьба 52 человек из 120 жителей подъезде (111 прописаны, 9 снимали жилье) — четыре человека погибли, 16 были эвакуированы (из них 7 детей), четверо госпитализированы, 28 жителей подъезда вышли на связь с властями.
«Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит», — дал мрачный прогноз главврач городской больницы №3 Михаил Щербаков. Позднее цитата была удалена.
Спасатели начали использовать тяжелую технику, чтобы разобрать завалы. «До этого спасатели вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых. Сейчас на месте работает тяжелая техника, работы идут более интенсивно», — заявил собеседник Znak.com.
Очевидец из соседнего дома Дмитрий рассказал, что до людей спасатели могут не добраться вовремя. «Неизвестно, когда смогут всё разобрать, чтобы добраться до людей... На улице сегодня очень холодно, сильный мороз. Все переживают, что под завалами люди могут просто замерзнуть», — пояснил он.
У жителей рухнувшего подъезда, по словам очевидцев, просто не было шансов выбежать из дом — все произошло очень быстро. Некоторые из жителей дома прыгали из окон, пытаясь спастись. Жительница первого подъезда пострадавшего дома рассказала, что взрыв в седьмом подъезде раскатился по зданию. «Ощущение такое, что дом ходит ходуном. Я выглянула в окно. Почувствовала сильный запах газа», — сообщила она. Сила взрыва была настолько велика, что в доме напротив повылетали окна.
«Это страшная трагедия, город у нас маленький, все друг друга знают... Людей призывают не паниковать. Но все в шоке и в ступоре. По-хорошему, завтра нужно объявить траур, но завтра — 1 января. Властям нужно будет что-то решить», — сказал местный депутат Павел Верстов.
Магнитогорцы не остались безучастны к беде сограждан — в школе №14 организован штаб помощи, где собирают теплые вещи, продукты и спальные принадлежности для жителей рухнувшего подъезда. Горожане в соцсетях предлагают разместить у себя пострадавших, чтобы те не остались в новогоднюю ночь без крыши над головой.
Около 4:00 мск в подъезде жилого дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Подъезд обрушился почти целиком. В разрушенном подъезде было прописано 111 человек, еще 9 снимали жилье, на момент публикации известно о судьбе 52 человек — четыре человека погибли, 16 были эвакуированы (из них семеро — дети), четверо госпитализированы (двое детей), 28 жителей подъезда вышли на связь с властями.