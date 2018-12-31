ФСБ задержала в Москве гражданина США

Федеральная служба безопасности России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана. Американец подозревается в шпионаже, сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.





«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», — цитирует агентство представителя Центра.





Против американского гражданина возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), уточнили в силовом ведомстве, отказавшись предоставить другие подробности обвинения и задержания. «Проводятся необходимые следственные действия», — добавили в ФСБ.





Статья УК РФ, по которой против американского гражданина возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание для иностранных граждан или лиц без гражданства в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.