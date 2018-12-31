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На Украине официально началась президентская избирательная кампания
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На Украине официально началась президентская избирательная кампания

Сами выборы главы государства запланированы на 31 марта 2019 года

Выдвижение кандидатов и подача документов в Центризбирком для регистрации будет проводиться с 31 декабря 2018-го до 3 февраля 2019 года включительно. Регистрация участников предвыборной гонки закончится 8 февраля. Официальные результаты выборов должны быть оглашены 10 апреля. Отказаться от участия в избирательной кампании кандидаты могут до 7 марта, говорится в утвержденном ЦИК календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов президента.


Первый тур президентской избирательной кампании продлится 90 дней и закончится 31 марта 2019 года. Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля. В том случае, если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур выборов. В нем примут участие кандидаты, которые смогли занять первые два места в первом туре. При проведении второго тура ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая, а инаугурация избранного президента должна будет состояться до 31 мая. 


Согласно опросу агентства «Рейтинг», лидером президентской гонки является Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 20,8% тех украинцев, которые намерены идти на выборы и уже определились со своим фаворитом. Действующий президент Украины Петр Порошенко (11,1%) оказался на третьем месте после актера и юмориста Владимира Зеленского (13,4%). 20,9% украинцев еще не определились с выбором, а 13,8% на выборы и вовсе не пойдут. 


Партия «Батькивщина» победила на выборах в объединенные территориальные общины в воскресенье, 23 декабря, набрав 35% голосов. Юлия Тимошенко назвала эту победу «последней репетицией» перед выборами главы государства в 2019 году.


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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с Россией, чтобы укрепить свою позицию перед грядущими выборами. По его словам, Вашингтон «вынужден нянчиться» с украинским главой, поскольку США вложили «слишком много ресурсов» в киевские власти, чтобы отказаться от предоставления им поддержки сейчас. 


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