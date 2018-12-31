В Ингушетии убит правнук шейха Батал-Хаджи Белхароева

Следственный комитет России в Ингушетии возбудил уголовное дело по факту убийства правнука одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева — Ибрагима Белхароева. По версии следствия, в ночь на 31 декабря в Назрани неустановленные лица обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Hyundai Solaris, в котором находился потомок шейха, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.





«31 декабря 2018 года примерно в 00:30 на пересечении улиц Осканова и Пионерская города Назрани неустановленные лица с использованием имевшегося при себе огнестрельного оружия произвели множество выстрелов в автомобиль марки Hyundai Solaris, в результате чего от полученных огнестрельных ранений на месте скончался 46-летний житель республики», — говорится в сообщении пресс-службы.





Водитель автомобиля получил ранения и находится в реанимации республиканской клинической больницы. На месте происшествия найдены стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 миллиметров. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, его совершивших, уточняется в пресс-релизе.





Об убийстве потомка религиозного деятеля в ночь на 31 декабря сообщили пользователи социальных сетей. Ансар Индонезийский написал на своей странице в Facebook: «Убили Белхароева Ибрагим(Иби) при обстреле, второй тяжело ранен Аушев Або».