ФСИН прокомментировала новые видео издевательств в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два новых видео, на которых запечатлено, как сотрудники колонии №1 в Ярославской области издеваются над заключенными. Сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по региону обнаружили одну из записей 16 февраля, сообщили в ведомстве. По факту выявленных нарушений ведется служебная проверка.
«Материалы [видеозаписи с избиениями] незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения. 16 февраля 2019 года информация по выявлению видеозаписи размещена на сайте УФСИН России по Ярославской области», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН РФ по региону, размещенном на сайте управления.
Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» две новые видеозаписи с издевательствами над заключенными в колонии №1 в Ярославской области, 11 марта издание опубликовало их. На одной из записей с видеорегистратора запечатлены люди в форме и заключенный. Затем показан следующий фрагмент — на нем запечатлено, как того же осужденного, на лице которого появились синяки, заставляют курить сигарету, которую ранее курил другой заключенный.
Осужденный Павел У., который запечатлен на видео, сообщил изданию, что освободился из ИК-1 в августе 2017 года. По его словам, запись сделали в феврале 2017-го. Сотрудники колонии выключили видеорегистратор и жестоко избивали Павла, как рассказал он сам. «...Киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам били резиновой палкой. Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже Николая Х. [заключенный с пониженным социальным статусом], я сам кое-как встал», — сообщил пострадавший. Павла, по его словам, после избиения заставили выкурить сигарету за «опущенным» заключенным, чтобы понизить его статус среди остальных осужденных.
На второй записи с видеорегистратора запечатлено, как сотрудник ИК-1 Владимир Костюк избивает заключенного Павла Соколова, пишет издание. Тюремный работник утверждает на записи, что осужденный курил, заставляет его снять куртку, заламывает ему руки и избивает.
Ранее «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключенного ИК-1 Евгения Макарова, снятое 29 июня 2017 года. Данный материал стал причиной возбуждения со стороны управления СК по Ярославской области уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). По этому делу 11 человек отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест.
23 августа 2018-го издание опубликовало еще одну видеозапись из ярославской ИК-1, где запечатлено, как работники колонии заставляют бегать четверых заключенных и как их избивают в том числе резиновыми дубинками. После публикации второго видео арестовали еще двоих сотрудников колонии.