ФСИН прокомментировала новые видео издевательств в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала два новых видео, на которых запечатлено, как сотрудники колонии №1 в Ярославской области издеваются над заключенными. Сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по региону обнаружили одну из записей 16 февраля, сообщили в ведомстве. По факту выявленных нарушений ведется служебная проверка.





«Материалы [видеозаписи с избиениями] незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения. 16 февраля 2019 года информация по выявлению видеозаписи размещена на сайте УФСИН России по Ярославской области», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН РФ по региону, размещенном на сайте управления.





Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» две новые видеозаписи с издевательствами над заключенными в колонии №1 в Ярославской области, 11 марта издание опубликовало их. На одной из записей с видеорегистратора запечатлены люди в форме и заключенный. Затем показан следующий фрагмент — на нем запечатлено, как того же осужденного, на лице которого появились синяки, заставляют курить сигарету, которую ранее курил другой заключенный.