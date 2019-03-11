Песков: Кремль выступает за свободу интернета

Администрация президента и правительство выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, участники митинга 10 марта в Москве за свободный интернет заблуждаются, что власти страны хотят наложить ограничения на рунет. Действия властей как раз направлены на то, чтобы застраховать граждан от того, что «кто-то за океаном» отключит россиян от интернета, подчеркнул Песков.





«Все выступают за свободу интернета: и авторы этого законопроекта [о защите рунета], и в администрации президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать», — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.





Однако активисты заблуждаются, что законопроект о суверенном рунете направлен на ограничение свободы Сети, заявил Песков. «Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны», — сказал он.





«Я сегодня смотрел утром телевизор, и там сегодня один из участников акции говорит: «Они хотят нажать кнопку и отключить интернет». Это он говорил про власти РФ. Но это абсолютное заблуждение, — заявил пресс-секретарь президента России. — При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого интернета. А опасаться надо именно этого».