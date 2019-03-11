Песков: Кремль выступает за свободу интернета

Администрация президента и правительство выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, участники митинга 10 марта в Москве за свободный интернет заблуждаются, что власти страны хотят наложить ограничения на рунет. Действия властей как раз направлены на то, чтобы застраховать граждан от того, что «кто-то за океаном» отключит россиян от интернета, подчеркнул Песков.
«Все выступают за свободу интернета: и авторы этого законопроекта [о защите рунета], и в администрации президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать», — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.
Однако активисты заблуждаются, что законопроект о суверенном рунете направлен на ограничение свободы Сети, заявил Песков. «Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны», — сказал он.
«Я сегодня смотрел утром телевизор, и там сегодня один из участников акции говорит: «Они хотят нажать кнопку и отключить интернет». Это он говорил про власти РФ. Но это абсолютное заблуждение, — заявил пресс-секретарь президента России. — При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого интернета. А опасаться надо именно этого».
В Москве 10 марта прошел митинг «За свободный интернет», участники которого выступили против «закона о суверенном интернете». Мероприятие было согласовано с властями, его организатором выступила Либертарианская партия при поддержке оппозиционера Алексея Навального и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По данным проекта «Белый счетчик», на акцию вышли 15,2 тысячи человек.
Инициатива о «суверенном интернете» предполагает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной Сети или масштабных кибератак со стороны стран Запада. При этом документ фактически дублирует уже принятый закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», поскольку их цели идентичны — защита от внешних кибератак. Новую инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2018-го сенатор Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.