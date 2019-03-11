В ФАС пообещали решить проблемы с завышенными тарифами ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на законодательном уровне решит существующие проблемы с тарифами ЖКХ, заявил глава службы Игорь Артемьев. По его словам, многие потребители услуг ЖКХ переплачивают за них больше 100% себестоимости, и это связано с «правовым хулиганством» местных властей.





«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья», — рассказал Артемьев в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ.





По словам главы ФАС, примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ. Тарифы на воду в двух соседних областях с одинаковыми условиями подготовки могут различаться в 54 раза, отметил Артемьев. Он связал это с «тарифным хулиганством» властей субъектов РФ. «Туда [ФАС] трудно дотянуться, так как у них [местных властей] свои правовые полномочия», — признал он.