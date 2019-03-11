Яровая предложила запретить коллекторам выбивать долги за услуги ЖКХ

Вице-спикер Госдумы, депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, вводящий запрет на взимание задолженности рядовых граждан по услугам ЖКХ коллекторами. Добиваться выплаты всех задолженностей по квартплате должны только участники рынка ЖКХ, говорится в проекте закона Яровой. Законопроект вносит несколько поправок в Жилищный кодекс.





«Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение. Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан».





Ситуация, при которой долги по квартплате взыскивают коллекторы, «лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке», — говорится в записке. Яровая предлагает, чтобы взыскивать задолженность по ЖКХ по новым правилам могли только товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы или управляющие организации. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициатива уже нашла поддержку в Минстрое РФ, Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и фракции «Единая Россия».