В Баку экстренно приземлился самолет Манама — Москва из-за сообщения о бомбе

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку из-за записки о бомбе на борту. На борту самолета не нашли опасных предметов. Мужчину, сообщившего о найденной записке, задержали, сообщил источник «Интерфакса».





«Командир российского лайнера, выполнявшего рейс из Бахрейна в Домодедово, подал сигнал бедствия в связи с обнаружением одним из пассажиров записки о якобы наличии на борту взрывного устройства. Было решено прервать полет и посадить самолет в Баку», — рассказал источник информагентства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов беседуют с мужчиной, который нашел записку о бомбе.