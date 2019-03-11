В Баку экстренно приземлился самолет Манама — Москва из-за сообщения о бомбе

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку из-за записки о бомбе на борту. На борту самолета не нашли опасных предметов. Мужчину, сообщившего о найденной записке, задержали, сообщил источник «Интерфакса».
«Командир российского лайнера, выполнявшего рейс из Бахрейна в Домодедово, подал сигнал бедствия в связи с обнаружением одним из пассажиров записки о якобы наличии на борту взрывного устройства. Было решено прервать полет и посадить самолет в Баку», — рассказал источник информагентства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов беседуют с мужчиной, который нашел записку о бомбе.
По сигналу тревоги в готовность привели все аварийно-спасательные службы азербайджанского аэропорта Гейдар Алиев, рассказали РИА Новости в пресс-службе. Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек.
В расписании аэропорта Домодедово отмечается, что самолет U6 1116 «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна, должен был прибыть в Москву 11 марта в 16:00.
22 января пассажир авиарейса Сургут — Москва Павел Шаповалов потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Экипаж сумел убедить угонщика в необходимости дозаправки. В результате лайнер совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Спустя несколько часов спецназовцы взяли самолет штурмом. Шаповалов был задержан.
Позднее Следственный комитет России опубликовал видео допроса Шаповалова, который признался, что ему «не надо было лететь» в Афганистан. 23 января пассажира «Аэрофлота» арестовали на два месяца — до 22 марта, ему предъявили обвинение в угоне самолета.