Кормить и чинить своими силами: Шойгу раскритиковал систему аутсорсинга

Система найма услуг из внештатных сил (аутсорсинг) для российской армии не оправдала себя — военных не кормили, техника не ремонтировалась, топливо доставлялось с опозданиями, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, эта система развивалась только там, где была выгодна и не накладывала на предоставляющего услуги обязательства. Ситуация навал исправляться только после того, как были восстановлены штатные армейские службы.





«Система аутсорсинга, сложившаяся уже к 2012 году, как бы помягче сказать, не во всем себя оправдала. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, ГСМ (горюче-смазочные материалы) в районы полевых выходов не доставлялись», — приводит РИА Новости слова министра обороны на заседании Госдумы.





По словам Шойгу, аутсорсинг развивался в основном в сферах, где приносил исполнителю услуг хороший доход и не накладывал на него обязательств. Министр пояснил, что такая ситуация существовала в обслуживании коммунально-жилищного фонда, электро- и теплохозяйства, однако из-за ненадлежащего содержания сетей постоянно возникали проблемы, которые приходилось решать «в авральном режиме».