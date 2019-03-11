Иван Колпаков снова возглавил «Медузу»

Один из основателей «Медузы» Иван Колпаков 11 марта был восстановлен в должности главного редактора, которую он оставил 9 ноября 2018 года после обвинений в домогательствах к жене одного из сотрудников издания. Ою утверждении Колпакова главредом сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко, уточнив, что решение о восстановлении в должности экс-главреда было принято ею лично. Исполнявшая обязанности главного редактора Татьяна Ершова станет редакционным директором «Медузы».
«Уважаемые читатели, 11 марта 2019 года главным редактором «Медузы» назначен Иван Колпаков. Татьяна Ершова, исполнявшая обязанности главного редактора, станет редакционным директором, — сообщила Тимченко в обращении, опубликованном на сайте издания. — Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной… Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами».
Тимченко также отметила, что отставка Колпакова была добровольной, так как «совет директоров компании не нашел оснований для его отстранения и единогласно подтвердил его полномочия».
В обращении Тимченко также указала, что возвращение Колпакова поддержали руководители всех подразделений «Медузы», а также члены нового совета директоров. Генеральный директор отметила, что редакция «не сомневается в его [Колпакова] профессиональных качествах», а инцидент с «харассментом» Тимченко назвала «тяжелым опытом, но одновременно и серьезным уроком на будущее».
«Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать. Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов. Возможно, мы учимся медленнее, чем хотелось бы, но мы умеем учиться на своих ошибках», — отметила Тимченко.
Скандал с харассментом в «Медузе» разгорелся осенью 2018 года. Сотрудники издания утверждали, что в конце октября на редакционной вечеринке Колпаков прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал: «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Руководство не стало наказывать Колпакова, учитывая, что он никогда прежде не позволял себе подобные действия, и то, что против увольнения главреда выступило большинство опрошенных журналистов издания. Позже Колпаков опубликовал сообщение в Facebook, где отверг обвинения в домогательствах. 9 ноября Колпаков уволился из «Медузы».