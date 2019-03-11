Иван Колпаков снова возглавил «Медузу»

Один из основателей «Медузы» Иван Колпаков 11 марта был восстановлен в должности главного редактора, которую он оставил 9 ноября 2018 года после обвинений в домогательствах к жене одного из сотрудников издания. Ою утверждении Колпакова главредом сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко, уточнив, что решение о восстановлении в должности экс-главреда было принято ею лично. Исполнявшая обязанности главного редактора Татьяна Ершова станет редакционным директором «Медузы».





«Уважаемые читатели, 11 марта 2019 года главным редактором «Медузы» назначен Иван Колпаков. Татьяна Ершова, исполнявшая обязанности главного редактора, станет редакционным директором, — сообщила Тимченко в обращении, опубликованном на сайте издания. — Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной… Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами».





Тимченко также отметила, что отставка Колпакова была добровольной, так как «совет директоров компании не нашел оснований для его отстранения и единогласно подтвердил его полномочия».