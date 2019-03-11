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Жителя Ижевска, взорвавшего жилой дом, направили на принудительное лечение
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Жителя Ижевска, взорвавшего жилой дом, направили на принудительное лечение

В результате взрыва подъезда девятиэтажки погибли семь человек

В результате взрыва подъезда девятиэтажки погибли семь человек
Фото: © GLOBAL LOOK Press / vk.com / izhevsk118

Верховный суд Удмуртии направил на принудительное лечение в стационар признанного невменяемым Александра Копытова. По версии следствия, 9 ноября 2017 года Копытов умышленно отсоединил шланг от газового крана, открыл его и ушел из дома. В результате частично обрушился девятиэтажный дом на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской в Ижевске, погибли семь человек.


Судья Сергей Колегов сообщил, что Александра Копытова освободили от уголовной ответственности из-за того, что он совершил преступление в состоянии невменяемости. Прокурор Эльвира Юсупзянова уточнила, что срок лечения для осужденного установит коллегия врачей, сообщает ТАСС.


Большинство потерпевших подали гражданские иски о возмещении ущерба на суммы от пяти тысяч рублей до 20 миллионов рублей, но их оставили без рассмотрения, ссылаясь на психическое состояние Копытова. Прокурор сообщила, что после вынесения постановления пострадавшие вправе подать иски о возмещении ущерба, ответчиками по которым могут стать родственники осужденного.


Копытов совершил преступление, «действуя на почве личной неприязни к жителям дома», заявил судья. В судебном постановлении также отмечается, что при задержании Копытов «пытался достать нож, но применить его не успел», сообщает «Интерфакс».


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9 ноября 2017 года в Ижевске прогремел взрыв, из-за которого обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Под обломками погибли семь человек, в числе которых — двое детей. Александр Копытов рассказывал следователям, что открыл газ, чтобы не слышать голоса соседей, которые якобы оскорбляли его и выселяли из квартиры.


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