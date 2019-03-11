Кузнецова: Брошенная в московской квартире девочка отстает в развитии

Оставленная без присмотра в московской квартире девочка не истощена, но специалисты обнаружили отставания в развитии — ребенок не говорит и с подозрением относится к еде и воде, рассказала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. По ее словам, органы опеки потребуют в суде лишить мать девочки родительских прав. Врачи оценивают состояние ребенка как среднетяжелое, у нее нашли несколько заболеваний.





«Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает... Не приучена спать на кровати, с большом трудом ее удалось уложить. Боится воды... Продукты, которые мы ей предлагали, она сначала нюхает, потом берет в руки. Конечно, наблюдать это достаточно тревожно», — приводит ТАСС слова Кузнецовой. Омбудсмен добавила, что ребенок боится оставаться один, поэтому с девочкой постоянно находятся члены медперсонала.





В больнице у девочки обнаружили несколько заболеваний, был начат курс лечения. «Доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо», — подчеркнула Кузнецова.