Кузнецова: Брошенная в московской квартире девочка отстает в развитии

Оставленная без присмотра в московской квартире девочка не истощена, но специалисты обнаружили отставания в развитии — ребенок не говорит и с подозрением относится к еде и воде, рассказала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. По ее словам, органы опеки потребуют в суде лишить мать девочки родительских прав. Врачи оценивают состояние ребенка как среднетяжелое, у нее нашли несколько заболеваний.
«Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает... Не приучена спать на кровати, с большом трудом ее удалось уложить. Боится воды... Продукты, которые мы ей предлагали, она сначала нюхает, потом берет в руки. Конечно, наблюдать это достаточно тревожно», — приводит ТАСС слова Кузнецовой. Омбудсмен добавила, что ребенок боится оставаться один, поэтому с девочкой постоянно находятся члены медперсонала.
В больнице у девочки обнаружили несколько заболеваний, был начат курс лечения. «Доктора дают хорошие прогнозы, поэтому будем надеяться, что в части здоровья с ребенком будет все хорошо», — подчеркнула Кузнецова.
Омбудсмен по правам ребенка сообщила, что органы опеки примут все возможные меры по защите девочки. «В ближайшее время будут приняты решения в отношении мамы, органы опеки будут выходить в суд с ограничением, затем лишением. Будет рассмотрено все по результатам судебных процессов, как дальше сложится судьба ребенка. Сегодня занимаются поиском родственников», — пояснила она.
Расследование дела о брошенной девочке взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Мать ребенка была задержана 10 марта, в отношении нее было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Отмечается, что ребенок не обладает социальными навыками, также на ней было найдено вросшее в кожу украшение. Девочку доставили в реанимацию столичной больницы, следователи задержали и допросили ее мать. Женщина на допросе рассказала, что воспитывает дочь одна и вынуждена оставлять ее дома «на непродолжительное время», уходя на работу или по делам.