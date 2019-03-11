Третьяковка готовит многомиллионный иск к вандалу, повредившему картину Репина

Третьяковская галерея потребует взыскать с Игоря Подпорина, повредившего в мае 2018 года картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 20 миллионов рублей. Такую сумму музей планирует потратить на реставрацию полотна известного художника, которое стоит более миллиарда рублей. В настоящее время ремонт картины еще не окончен, а иск с требованием денежной компенсации против Подпорина будет предъявлен после вынесения приговора.
«По идее, мы должны подать иск для возмещения стоимости реставрации, но документы, сметы работ и так далее еще не готовы», — цитирует юриста галереи Евгения Мельникова РИА Новости.
По словам юриста, если документы будут готовы, то иск будет заявлен до вынесения приговора Подпорину, в противном случае это будет сделано позже.
Весной 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин повредил картину Ильи Репина, более известную под названием «Иван Грозный убивает своего сына», стойкой металлического ограждения. Сам Подпорин, объясняя свои действия, заявил, что Грозный был причислен к лику святых, а событие, изображенное на картине, не соответствует действительности.
Подпорину предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 УК РФ (повреждение особо ценных объектов культурного наследия), по которой ему грозит штраф до пяти миллионов рублей или шесть лет лишения свободы. Согласно видеоролику, который обнародовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки. После инцидента директор галереи заявила, что алкоголь из кафе на территории галереи планируется убрать.
В Третьяковской галерее 27 января была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Кража была совершена на глазах у множества посетителей музея. Очевидцы рассказали, что вор так уверенно снял картину со стены и вынул ее из рамы, что его приняли за сотрудника галереи. 28 января в МВД сообщили, что подозреваемый в краже картины был задержан. Им оказался 31-летний Денис Чуприков, которого ранее арестовывали за хранение наркотиков. Сам Чуприков заявил, что кражей картины желал привлечь внимание президента РФ Владимира Путина, чтобы «поделиться с президентом идеями, как сделать жизнь в России лучше».