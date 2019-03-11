Третьяковка готовит многомиллионный иск к вандалу, повредившему картину Репина

Третьяковская галерея потребует взыскать с Игоря Подпорина, повредившего в мае 2018 года картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 20 миллионов рублей. Такую сумму музей планирует потратить на реставрацию полотна известного художника, которое стоит более миллиарда рублей. В настоящее время ремонт картины еще не окончен, а иск с требованием денежной компенсации против Подпорина будет предъявлен после вынесения приговора.





«По идее, мы должны подать иск для возмещения стоимости реставрации, но документы, сметы работ и так далее еще не готовы», — цитирует юриста галереи Евгения Мельникова РИА Новости.





По словам юриста, если документы будут готовы, то иск будет заявлен до вынесения приговора Подпорину, в противном случае это будет сделано позже.