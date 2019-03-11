Глава СПЧ призвал Госдуму и Совфед создать комиссию по доработке закона о фейках

Президентский Совет по права человека (СПЧ) призвал Госдуму и Совет Федерации создать согласительную комиссию по доработке законопроектов о наказании СМИ за фейковые новости и оскорбление государственных символов. В текущем виде документы не могут быть утверждены парламентом, убеждены правозащитники. Об этом корреспонденту Daily Storm сказал глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, совет только сейчас отреагировал на резонансные законопроекты, поскольку до этого «не успевал угнаться» за Госдумой, быстро рассмотревшей проект закона в трех чтениях.





«По этим проектам законов экспертные заключения готовы и поддержаны большинством членов СПЧ и направлены в Совет Федерации. Надеемся, что они будут приняты во внимание, — сказал Федотов. — Совет Федерации имеет возможность отклонить эти законопроекты и создать на паритетных началах согласительную комиссию с Государственной думой для того, чтобы снять те противоречия, которые в законах имеются. Речь идет о доработке — нужно эти законопроекты сейчас отклонить, чтобы их привести в порядок. Члены СПЧ всегда готовы включиться в работу такой согласительной комиссии».





«Что касается закона о так называемом суверенном интернете, то он еще находится на обсуждении в Совете [по правам человека]. Экспертное заключение по нему еще не готово», — добавил Федотов.