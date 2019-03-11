Росфинмониторинг отследил зарубежные переводы для НКО на 80 миллиардов рублей

На счета российских некоммерческих организаций (НКО) поступило 80 миллиардов рублей от иностранных источников. Об этом сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг) Юрий Чиханчин. Не все деньги поступают «для благих целей», отметил он. Чиханчин уточнил, что средства поступают организациям в том числе от тех зарубежных источников, «которые идут на определенные степени деструктивности».





«Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где‑то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем», — сообщил Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, цитата по сайту Кремля.





Президент спросил, поступила ли вся эта сумма от иностранных источников. «Из‑за рубежа, да. Из иностранных, в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности», — ответил глава федеральной службы.





Юрий Чиханчин заявил, что Росмониторинг сотрудничает с ФСБ по проверке финансирования российских НКО из-за рубежа. По его словам, наибольшая часть этих средств выделяется для сферы образования — «то есть на учебные заведения и прочее».