Володин отметил роль президента в восстановлении обороноспособности России

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на расширенном заседании комитета по обороне заявил, что в области модернизации Вооруженных сил по сравнению с другими отраслями в последние годы достигнуты самые серьезные успехи. Особая роль в восстановлении обороноспособности страны, по словам Володина, принадлежит президенту России Владимиру Путину. По словам Володина, в 90-е годы сильнее всего пострадала именно армия — даже экономика страны, находившаяся в плачевном состоянии в те годы, выглядела на фоне Вооруженных сил лучше.





«Минусовая отметка», откуда пришлось начинать президенту сразу после избрания… Давайте еще раз подчеркнем роль верховного главнокомандующего — президента нашей страны, — подчеркнул спикер Госдумы. — Решения были приняты. В правильность этих решений все поверили, и сегодня шаг за шагом мы с вами видим, насколько стали другими наши Вооруженные силы, и особенно это заметно за последние шесть лет.





Сфера ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) и Вооруженные силы являются для Госдумы в настоящее время одними из приоритетных направлений в законотворческой деятельности, заметил Володин. «Только за прошедшие два с половиной года было принято порядка 36 законов, ряд законопроектов находится на рассмотрении. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь есть единение всех фракций, здесь есть единая позиция. Мы все понимаем, от этого зависит суверенитет нашей страны», — сказал он.