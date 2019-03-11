Госдума направила 75 вопросов Дмитрию Медведеву

Госдума направила в кабмин 75 вопросов от депутатов для отчета правительства за 2018 год. Об этом сообщил первый зампред Государственной думы Александр Жуков. 17 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит в нижней палате с отчетом о работе правительства.
«Отчет состоится 17 апреля в 10:00, сначала выступит председатель правительства... Дальше мы перейдем к вопросам — по пять вопросов от каждой фракции. Сегодня утверждены были 75 вопросов», — рассказал Жуков по итогам заседания Совета Госдумы. Он добавил, что 75 вопросов в предварительном порядке направили правительству, чтобы это помогло кабмину подготовить отчет.
Ранее 11 марта член думского комитета по контролю и регламенту Владимир Поздняков сообщил «Коммерсанту», что вопросы Медведеву от депутатов, «как обычно, крутятся вокруг экономики и социалки, которые задаются каждый год». «В этот раз еще [вопросы] будут связаны и с так называемой пенсионной реформой», — добавил он.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что члены партии в вопросах затронули тему «общего благосостояния граждан, снижения уровня бедности, роста доходов и покупательской способности, борьбы с безработицей, поддержки материнства и детства». «Необходимо либо продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет, либо ликвидация очередей в ясли... ЛДПР интересуют также поддержка малого бизнеса, проблемы транспорта и возможность введения госмонополии на алкоголь, табак, сахар», — сообщил Нилов.
Фракцию «Справедливой России» интересуют жилищная проблема, борьба с бедностью, социальное предпринимательство, а также меры, стимулирующие потребительский спрос, писало издание.
Согласно Конституции России, правительство ежегодно обязано представлять депутатам отчет о результатах своей деятельности, «в том числе по вопросам, поставленным Госдумой».