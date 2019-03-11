Госдума направила 75 вопросов Дмитрию Медведеву

Ранее 11 марта член думского комитета по контролю и регламенту Владимир Поздняков сообщил «Коммерсанту», что вопросы Медведеву от депутатов, «как обычно, крутятся вокруг экономики и социалки, которые задаются каждый год». «В этот раз еще [вопросы] будут связаны и с так называемой пенсионной реформой», — добавил он.





Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что члены партии в вопросах затронули тему «общего благосостояния граждан, снижения уровня бедности, роста доходов и покупательской способности, борьбы с безработицей, поддержки материнства и детства». «Необходимо либо продление выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет, либо ликвидация очередей в ясли... ЛДПР интересуют также поддержка малого бизнеса, проблемы транспорта и возможность введения госмонополии на алкоголь, табак, сахар», — сообщил Нилов.





Фракцию «Справедливой России» интересуют жилищная проблема, борьба с бедностью, социальное предпринимательство, а также меры, стимулирующие потребительский спрос, писало издание.





Согласно Конституции России, правительство ежегодно обязано представлять депутатам отчет о результатах своей деятельности, «в том числе по вопросам, поставленным Госдумой».