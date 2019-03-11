Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной службы

Министерство труда дополнило список профессий, в которых могут быть заняты проходящие альтернативную гражданскую службу молодые люди в 2019 году. Среди них — аккумуляторщик, обрубщик, оператор стиральных машин, фрезеровщик, юрисконсультант и другие. В прошлом году перечень состоял из 114 профессий, в этом году в него добавили еще 26 новых.



