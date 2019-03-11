Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной службы

Министерство труда дополнило список профессий, в которых могут быть заняты проходящие альтернативную гражданскую службу молодые люди в 2019 году. Среди них — аккумуляторщик, обрубщик, оператор стиральных машин, фрезеровщик, юрисконсультант и другие. В прошлом году перечень состоял из 114 профессий, в этом году в него добавили еще 26 новых.
«Минтруд России утвердил перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, на 2019 год. <...> В перечни включены 140 видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, с общей потребностью 3215 человек, а также 638 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы», — сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В список добавленных в этом году профессий вошли: аккумуляторщик, выбивальщик отливок, машинист насосных установок, обрубщик, оператор связи, оператор стиральных машин, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, сборщик-достройщик судовой, сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник судовой, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, фрезеровщик, чистильщик металла отливок, изделий и деталей, техник авиационный, техник информационно-вычислительного центра, юрисконсульт и другие.
Также ведомство утвердило список организаций, в которых предусматривается прохождение альтернативной службы. Это находящиеся в ведении федеральных и региональных властей госучреждения соцобслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства. Отмечается, что перечень сформирован на «основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям».
В октябре 2017 года на форуме «Россия зовет!» президента РФ Владимира Путина спросили, могут ли спортсмены проходить альтернативную службу. Путин ответил, что планируется развивать «научные роты» или «технопарк для молодых специалистов, которые окончили высшие учебные заведения». Он добавил, что Россия постепенно уходит от службы по призыву, однако это происходит медленнее, чем планировалось, из-за бюджетных ограничений.