Басманный суд заочно арестовал экс-главу банка «Открытие» Евгения Данкевича

Бывший председатель правления банка «Открытие» Евгения Данкевич 11 марта был заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству следствия. Правоохранители опасаются, что банкир, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. Сторона защиты Данкевича называет доводы следствия в пользу ареста несостоятельными, поскольку все материалы дела основываются не на свидетельских показаниях, а на банковских документах.





«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Данкевича. Срок ареста исчислять с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ», — приводит ТАСС слова судьи.





По версии следствия, Данкевич находится в Израиле, куда он приехал в сентябре 2018 года. Как сообщает «Интерфакс», адвокат Данкевича Норайр Шахназаров в суде отметил, что его клиент находится на лечении и не скрывается от следствия, и арестовывать его не нужно.