Путин утвердил Основы госполитики РФ по биохимической безопасности до 2025 года

Президент России Владимир Путин 11 марта подписал указ «Об основах госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а также утвердил механизмы реализации программы. Помимо защиты окружающей природы и населения РФ важными задачами, согласно документу, являются предупреждение создания иностранными государствами биохимического оружия и анализ террористических угроз с применением опасных биологических веществ. Отмечается, что прежняя редакция постановления от 2013 года утратила силу.





В новой редакции документа, опубликованного на официальном портале, подчеркивается , что в России обеспечиваются химическая и биологическая безопасность населения и окружающей среды, однако наличие опасных биохимических факторов «могут привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической обстановки… а также национальной безопасности в целом». Также предполагается создание единой сети лабораторного контроля защиты населения.





Одной из главных целей госполитики, говорится в указе, станет поддержание допустимого уровня «риска негативного воздействия» биохимических факторов на население страны и окружающую среду. Также предполагается «анализ угроз» совершения террористических актов с применением химического оружия и «выявление научно-технических предпосылок» к разработке иностранными государствами биохимического оружия с применением компонентов, «не подпадающих под запрет и контроль», в рамках международных соглашений РФ.