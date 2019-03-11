close
St
Путин утвердил Основы госполитики РФ по биохимической безопасности до 2025 года
Новости

Путин утвердил Основы госполитики РФ по биохимической безопасности до 2025 года

Помимо защиты окружающей среды предполагается предупреждение создания биохимического оружия иностранными государствами

Помимо защиты окружающей среды предполагается предупреждение создания биохимического оружия иностранными государствами
Президент России Владимир Путин Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 11 марта подписал указ «Об основах госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», а также утвердил механизмы реализации программы. Помимо защиты окружающей природы и населения РФ важными задачами, согласно документу, являются предупреждение создания иностранными государствами биохимического оружия и анализ террористических угроз с применением опасных биологических веществ. Отмечается, что прежняя редакция постановления от 2013 года утратила силу.


В новой редакции документа, опубликованного на официальном портале, подчеркивается, что в России обеспечиваются химическая и биологическая безопасность населения и окружающей среды, однако наличие опасных биохимических факторов «могут привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и экологической обстановки… а также национальной безопасности в целом». Также предполагается создание единой сети лабораторного контроля защиты населения.


Одной из главных целей госполитики, говорится в указе, станет поддержание допустимого уровня «риска негативного воздействия» биохимических факторов на население страны и окружающую среду. Также предполагается «анализ угроз» совершения террористических актов с применением химического оружия и «выявление научно-технических предпосылок» к разработке иностранными государствами биохимического оружия с применением компонентов, «не подпадающих под запрет и контроль», в рамках международных соглашений РФ.


Путин поручил создать бренд экологически чистой продукции

Президент РФ уверен, что такие продукты «пойдут влет» за границей, потому что там «ничего чистого вообще не осталось» 20 февраля 2019

Госполитика в сфере биохимической безопасности, как подчеркивается в документе, «представляет собой совокупность правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, административно-организационных, военных, финансовых, коммуникационных, информационных и других мер, направленных на защиту населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов».


Минобороны предупредило о готовящейся провокации «химатакой» в Сирии

Накануне США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии, если правительство Башара Асада применит химическое оружие 25 августа 2018

К важным задачам по-прежнему относятся анализ и прогнозирование, а также внедрение единых критериев оценки рисков, связанных с негативным воздействием химических и биологических факторов на окружающую среду, на граждан России. Вместе с тем рассматриваются предотвращение и мониторинг биохимических угроз, а также осуществление межгосударственного и мирового сотрудничества в области биохимической безопасности.