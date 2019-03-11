США ввели санкции против российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка»

Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связи с нефтяной венесуэльской госкомпанией PDVSA. Об этом говорится на сайте ведомства. В числе акционеров «Еврофинанс Моснарбанка» — венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк.
«Это решение [ввести санкции] показывает, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим [президента Николаса] Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы», — цитирует заявление руководителя Минфина США Стивена Мнучина ТАСС.
Россия и Венесуэла в 2009 году подписали соглашение о создании банка на базе «Еврофинанс Моснарбанка» для финансирования совместных проектов. Сам «Еврофинанс Моснарбанк» был создан в конце 2003 года в результате объединения ЗАО «Моснарбанк» и ОАО «АКБ «Еврофинанс».
В 2011 году занимавший тогда должность президента Венесуэлы Уго Чавес купил 49% акций «Еврофинанс Моснарбанка» через Венесуэльский национальный фонд развития, говорится на сайте американского минфина. По информации ведомства, Газпромбанку и ВТБ в то время принадлежали равные 25%-е доли в российско-венесуэльской финорганизации.
У банка есть представительство в Венесуэле, штаб-квартира банка находится в Москве. По итогам прошлого года банк занимал 78-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».
В конце января 2019 года Минфин США ввел санкции против PDVSA, главной нефтяной компании Венесуэлы. Представители США сообщили, что санкции введены для давления на президента республики Николаса Мадуро — по их мнению, глава Венесуэлы «откачивает» средства PDVSA, чтобы финансировать свои действия и удержать власть. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что дочерняя компания PDVSA в США, Citgo Petroleum, сможет продолжить работу, если получаемые ею средства будут оставаться на заблокированных в США счетах, тем самым не попадая в руки Мадуро.
Ослабление санкций возможно при условии, если контроль над компанией перейдет к объявившему себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуану Гуайдо, лидеру оппозиции. В конце января Гуайдо уже объявил о смене руководства PDVSA, которая фактически принадлежит действующему президенту Николасу Мадуро. О поддержке Гуайдо заявили США, Канада, большинство стран Южной Америки и более 10 стран Европы. Николаса Мадуро, в свою очередь, поддерживают Россия, Китай, Куба.