США ввели санкции против российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка»

Минфин США ввел санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связи с нефтяной венесуэльской госкомпанией PDVSA. Об этом говорится на сайте ведомства. В числе акционеров «Еврофинанс Моснарбанка» — венесуэльский госфонд, ВТБ и Газпромбанк.





«Это решение [ввести санкции] показывает, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим [президента Николаса] Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы», — цитирует заявление руководителя Минфина США Стивена Мнучина ТАСС.





Россия и Венесуэла в 2009 году подписали соглашение о создании банка на базе «Еврофинанс Моснарбанка» для финансирования совместных проектов. Сам «Еврофинанс Моснарбанк» был создан в конце 2003 года в результате объединения ЗАО «Моснарбанк» и ОАО «АКБ «Еврофинанс».