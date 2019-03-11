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Трамп запросил полмиллиарда долларов на борьбу со «злонамеренным» влиянием России
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Трамп запросил полмиллиарда долларов на борьбу со «злонамеренным» влиянием России

Эти деньги президент США предлагает направить на снижение зависимости партнеров Вашингтона от российского вооружения

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу попросил выделить свыше полмиллиарда долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии «злонамеренному» влиянию России. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 финансовый год. Эти деньги предлагается направить на снижение зависимости партнеров Вашингтона от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.


Статья расходов называется «противостояние российскому злонамеренному влиянию». «Бюджет предполагает выделение более 500 миллионов долларов помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли», — цитирует документ ТАСС.


Также в проекте бюджета отмечается, что в числе приоритетов для США — стратегическое противостояние России и Китаю, а также сдерживание Северной Кореи и Ирана. Трамп просит Конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до 750 миллиардов долларов в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября.


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Трамп отправил в Конгресс бюджетный запрос в размере 4,7 триллиона долларов на 2020-й финансовый год. Согласно документу, бюджетный дефицит «останется на уровне более 1 триллиона долларов за год в обозримом будущем». В связи с этим правительство решило сократить все невоенные расходы на 5%. В частности, объем предоставления помощи иностранным государствам президент США предложил уменьшить на 13 миллиардов долларов.


Президентский проект бюджета США — направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Конгресс должен утвердить правительственные расходы, после этого документ подпишет или отклонит президент США. 


За последний год имидж России в глазах американцев стремительно ухудшился. Согласно результатам исследования американского института общественного мнения Gallup, 52% американцев оценили военную мощь России как «критическую угрозу» жизненно важным интересам США. В 2016 году такой точки зрения придерживались 39% американцев, а в 2004 году — лишь 18%, отмечают социологи.


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