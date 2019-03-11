Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

Поврежденный взрывом многоквартирный дом в Магнитогорске, у которого 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, в результате чего погибли 39 человек, был признан по результатам инженерно-строительной экспертизы безопасным для проживания. Далее будет проведена госэкспертиза, а окончательно решение по состоянию здания будет принято до 1 апреля.





Как сообщается на официальном сайте администрации Магнитогорска, в заключении экспертизы технического состояния поврежденного взрывом дома, которую проводило АО «Магнитогорский Гипромез», отмечается, что «конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания». Далее документы передадут на государственную экспертизу, результаты которой станут известны 25 марта.





По итогам госэкспертизы окончательный вывод о состоянии дома предстоит сделать межведомственной комиссии, которая сообщит свое решение до 1 апреля. Ранее президент России Владимир Путин предложил снести здание и расселить жильцов уцелевших подъездов, однако половина обитателей дома наотрез отказались его покидать.