Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

Поврежденный взрывом многоквартирный дом в Магнитогорске, у которого 31 декабря 2018 года обрушился подъезд, в результате чего погибли 39 человек, был признан по результатам инженерно-строительной экспертизы безопасным для проживания. Далее будет проведена госэкспертиза, а окончательно решение по состоянию здания будет принято до 1 апреля.
Как сообщается на официальном сайте администрации Магнитогорска, в заключении экспертизы технического состояния поврежденного взрывом дома, которую проводило АО «Магнитогорский Гипромез», отмечается, что «конструкции находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания». Далее документы передадут на государственную экспертизу, результаты которой станут известны 25 марта.
По итогам госэкспертизы окончательный вывод о состоянии дома предстоит сделать межведомственной комиссии, которая сообщит свое решение до 1 апреля. Ранее президент России Владимир Путин предложил снести здание и расселить жильцов уцелевших подъездов, однако половина обитателей дома наотрез отказались его покидать.
«Если госэкспертиза утвердит заключение, выданное экспертной организацией, то будут выполнены мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории домов № 164 и № 164/6 по проспекту Карла Маркса. В настоящий момент продолжается подготовка проектно-сметной документации», — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
По данным СМИ, в случае признания дома пригодным для проживания оставшиеся жильцы смогут либо продолжать жить в нем, либо воспользоваться предложенной властями компенсацией и покинуть его. Также отмечается, что в январе были демонтированы седьмой и восьмой подъезды из-за невозможности их восстановления.
Взрыв в подъезде в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. В ходе поисково-спасательной операции, завершившейся 3 января, были найдены тела 39 погибших (шестеро детей, 21 женщина и 12 мужчин). В разрушенном от взрыва подъезде было прописано 111 человек, еще девять человек снимали жилье. 35 квартир, в которых проживали 46 человек, были полностью уничтожены.
В течение нескольких часов после обрушения подъезда удалось спасти пять человек. Днем 1 января из-под завалов достали 11-месячного ребенка. 7 января министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что младенец пошел на поправку.