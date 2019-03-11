Гуайдо потребовал прекратить поставлять нефть на Кубу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, выступая 11 марта в Национальной ассамблее страны, заявил, что в связи с отключением электричества необходимо прекратить поставки нефти на Кубу. По мнению политика, нельзя грабить страну, пока народ голодает. Также Гуайдо призвал выйти 12 марта на новый митинг против власти действующего президента Николаса Мадуро.



