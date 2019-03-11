Гуайдо потребовал прекратить поставлять нефть на Кубу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, выступая 11 марта в Национальной ассамблее страны, заявил, что в связи с отключением электричества необходимо прекратить поставки нефти на Кубу. По мнению политика, нельзя грабить страну, пока народ голодает. Также Гуайдо призвал выйти 12 марта на новый митинг против власти действующего президента Николаса Мадуро.
«Хватит продолжать поставлять нефть на Кубу. Мы не позволим, чтобы нас грабили, пока наш народ голодает», — цитирует ТАСС слова Гуайдо. Также политик сообщил, что на 12 марта назначена новая акция протеста, в ходе которой «венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения наших прав».
Ранее СМИ сообщали, что, начиная с 7 марта, из-за отключения электричества по всей стране в больницах скончался, как минимум, 21 человек. «Это не обычные числа, это жизни венесуэльцев, которые не были бы потеряны, если бы не беспомощность [президента] Николаса Мадуро», — заявил депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес.
Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без электричества более чем на сутки. По разным данным, речь идет об отсутствии электроснабжения в 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей Каракаса, это самое продолжительное на их памяти отключение электроэнергии в столице. Сейчас электроснабжение в отдельных районах города восстановлено.
Ранее в Национальной электрической компании заявляли, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС Гури имени Симона Боливара в штате Боливар, генерирующей около 80% электроэнергии страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.