Суд изъял имущество шурина полковника Захарченко на 380 миллионов рублей

Защита ответчиков опровергает аргументы обвинения. Адвокат Елена Мартынова, представляющая сразу шесть соответчиков, заявила, что, к примеру, одна из них, Ирина Малолкина, «приобрела квартиру на денежные средства, которые взяла в банке ВТБ под ипотеку». Юристы других соответчиков, в свою очередь, заявили о том, что прокуратура так и смогла предъявить ни одного доказательства «фиктивности сделок».





Адвокат самого Сенина, Николай Кулик, обвинил прокуратуру в голословности и заявил, что жена полковника ФСБ работает предпринимателем, чей, к примеру, задекларированный в 2016 году доход составил 20 миллионов рублей. Прокуратура, в свою очередь, утверждает, что с женой Сенина работало всего два юридических лица, одно из которых напрямую связано с Кожевниковым.





Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года сотрудниками ФСБ. Его обвинили в получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее при обысках на квартирах Захарченко, а также членов его семьи были найдены огромные суммы наличных денег и драгоценности. Кроме того, он и его близкие владели несколькими элитными автомобилями и квартирами. Вся собственность бывшего полицейского была конфискована и передана в пользу государства. Расследование дела полковника Захарченко продолжается.