Суд изъял имущество шурина полковника Захарченко на 380 миллионов рублей

Гагаринский суд Москвы 11 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы полковника ФСБ Дмитрия Сенина, шурина обвиняемого в коррупции экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, на сумму более 380 миллионов рублей. Сюда, по сведениям следователей, входит 20 квартир, пять автомобилей, земельные наделы, дом и многое другое. Защита настаивает на недостатке улик и голословности обвинения.
Кроме Сенина, по делу в качестве соответчиков проходило еще 14 человек, в числе которых были жена, теща, его водитель, а также ООО «Апартс». Одним из самых важных соответчиков стал экс-начальник отдела по расследованию особо важных дел Московского следственного управления на транспорте Иван Кожевников, которого следователи назвали «верным и надежным хранителем имущества Сенина».
Прокуратура считает, что большинство проходящих по делу соответчиков совершали сделки по купле недвижимости и автомобилей у Кожевникова. По мнению следователей, сами сделки были фиктивными, а имуществом на самом деле владел как раз полковник Сенин. «Соответчики занимались обслуживанием денежных потоков, связанных с Сениным. Был Сенин, были потоки, не стало Сенина, убыл в неизвестном направлении, и денежные потоки исчезли», — цитирует прокурора РИА Новости.
По сведениям прокуратуры, официальная зарплата полковника Сенина составляла около 165 тысяч рублей, в то время как его расходы существенно превышали доходы. Прокурор привел пример: только за полтора года семья силовика израсходовала более 7 миллионов рублей на благоустройство своего московского земельного участка. Прокуратура особо подчеркнула, что фиктивность сделок была подтверждена после многократного изучения налоговых и иных важных документов.
Защита ответчиков опровергает аргументы обвинения. Адвокат Елена Мартынова, представляющая сразу шесть соответчиков, заявила, что, к примеру, одна из них, Ирина Малолкина, «приобрела квартиру на денежные средства, которые взяла в банке ВТБ под ипотеку». Юристы других соответчиков, в свою очередь, заявили о том, что прокуратура так и смогла предъявить ни одного доказательства «фиктивности сделок».
Адвокат самого Сенина, Николай Кулик, обвинил прокуратуру в голословности и заявил, что жена полковника ФСБ работает предпринимателем, чей, к примеру, задекларированный в 2016 году доход составил 20 миллионов рублей. Прокуратура, в свою очередь, утверждает, что с женой Сенина работало всего два юридических лица, одно из которых напрямую связано с Кожевниковым.
Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года сотрудниками ФСБ. Его обвинили в получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее при обысках на квартирах Захарченко, а также членов его семьи были найдены огромные суммы наличных денег и драгоценности. Кроме того, он и его близкие владели несколькими элитными автомобилями и квартирами. Вся собственность бывшего полицейского была конфискована и передана в пользу государства. Расследование дела полковника Захарченко продолжается.