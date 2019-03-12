Госдеп обвинил «Роснефть» в покупке венесуэльской нефти в обход санкций США

Глава государственного департамента США Майк Помпео заявил, что компания «Роснефть» игнорирует американские санкции, введенные Вашингтоном в январе против госкомпании Венесуэлы PDVSA, продолжая закупать у нее нефть. Таким образом, отметил госсекретарь, Москва помогает режиму действующего президента республики Николасу Мадуро. По его словам, Москва и Гавана способствуют продолжению политического кризиса в этой латиноамериканской стране. Тем временем Национальная ассамблея Венесуэлы 11 марта объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за массового отключения электроэнергии.





«Российская государственная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, вопреки санкциям США. И генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим», — приводит Reuters заявление Помпео, сделанное им во время его выступления перед журналистами в Госдепартаменте.





«Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режима Мадуро, оказывая давление на страны, чтобы они игнорировали демократическую легитимность временного президента [Хуана] Гуайдо», — добавил госсекретарь.





В этот же день оппозиционное большинство Национальной ассамблеи Венесуэлы по просьбе самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо объявило режим ЧП в республике. «Состояние ЧП объявлено на всей территории страны из-за общественного бедствия, вызванного длительными перебоями в электроснабжении», — говорится в указе парламента.