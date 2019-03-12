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Госдеп обвинил «Роснефть» в покупке венесуэльской нефти в обход санкций США
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Госдеп обвинил «Роснефть» в покупке венесуэльской нефти в обход санкций США

При этом Майкл Помпео подтвердил, что американские представители оказывают поддержку самопровозглашенному президенту страны

Глава государственного департамента США Майк Помпео заявил, что компания «Роснефть» игнорирует американские санкции, введенные Вашингтоном в январе против госкомпании Венесуэлы PDVSA, продолжая закупать у нее нефть. Таким образом, отметил госсекретарь, Москва помогает режиму действующего президента республики Николасу Мадуро. По его словам, Москва и Гавана способствуют продолжению политического кризиса в этой латиноамериканской стране. Тем временем Национальная ассамблея Венесуэлы 11 марта объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за массового отключения электроэнергии.


«Российская государственная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, вопреки санкциям США. И генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим», — приводит Reuters заявление Помпео, сделанное им во время его выступления перед журналистами в Госдепартаменте.


«Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режима Мадуро, оказывая давление на страны, чтобы они игнорировали демократическую легитимность временного президента [Хуана] Гуайдо», — добавил госсекретарь.


В этот же день оппозиционное большинство Национальной ассамблеи Венесуэлы по просьбе самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо объявило режим ЧП в республике. «Состояние ЧП объявлено на всей территории страны из-за общественного бедствия, вызванного длительными перебоями в электроснабжении», — говорится в указе парламента.



Указом о введении режима ЧП на 30 дней, который может быть продлен на то же время, Гуайдо призвал к «международному сотрудничеству» для преодоления кризиса и приказал дипломатическим представителям, назначенным за рубежом, координировать международную поддержку, отмечает телеканал NTN24.


Кроме того, самопровозглашенный президент приказывает вооруженным силам и службам безопасности «воздерживаться от предотвращения» протестов по поводу отключений электроэнергии. Во время дебатов Гуайдо призвал венесуэльцев выйти 12 марта на демонстрации протеста, чтобы добиться «прекращения узурпации власти» и проведения свободных выборов. 


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Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без электричества более чем на сутки. По разным данным, речь идет об отсутствии электроснабжения в 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей Каракаса, это самое продолжительное на их памяти отключение электроэнергии в столице. Сейчас электроснабжение в отдельных районах города восстановлено.


Ранее в Национальной электрической компании заявляли, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС Гури имени Симона Боливара в штате Боливар, генерирующей около 80% электроэнергии страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.


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