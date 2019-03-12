Госдеп обвинил «Роснефть» в покупке венесуэльской нефти в обход санкций США

Глава государственного департамента США Майк Помпео заявил, что компания «Роснефть» игнорирует американские санкции, введенные Вашингтоном в январе против госкомпании Венесуэлы PDVSA, продолжая закупать у нее нефть. Таким образом, отметил госсекретарь, Москва помогает режиму действующего президента республики Николасу Мадуро. По его словам, Москва и Гавана способствуют продолжению политического кризиса в этой латиноамериканской стране. Тем временем Национальная ассамблея Венесуэлы 11 марта объявила о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за массового отключения электроэнергии.
«Российская государственная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, вопреки санкциям США. И генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим», — приводит Reuters заявление Помпео, сделанное им во время его выступления перед журналистами в Госдепартаменте.
«Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режима Мадуро, оказывая давление на страны, чтобы они игнорировали демократическую легитимность временного президента [Хуана] Гуайдо», — добавил госсекретарь.
В этот же день оппозиционное большинство Национальной ассамблеи Венесуэлы по просьбе самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо объявило режим ЧП в республике. «Состояние ЧП объявлено на всей территории страны из-за общественного бедствия, вызванного длительными перебоями в электроснабжении», — говорится в указе парламента.
Указом о введении режима ЧП на 30 дней, который может быть продлен на то же время, Гуайдо призвал к «международному сотрудничеству» для преодоления кризиса и приказал дипломатическим представителям, назначенным за рубежом, координировать международную поддержку, отмечает телеканал NTN24.
Кроме того, самопровозглашенный президент приказывает вооруженным силам и службам безопасности «воздерживаться от предотвращения» протестов по поводу отключений электроэнергии. Во время дебатов Гуайдо призвал венесуэльцев выйти 12 марта на демонстрации протеста, чтобы добиться «прекращения узурпации власти» и проведения свободных выборов.
Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без электричества более чем на сутки. По разным данным, речь идет об отсутствии электроснабжения в 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей Каракаса, это самое продолжительное на их памяти отключение электроэнергии в столице. Сейчас электроснабжение в отдельных районах города восстановлено.
Ранее в Национальной электрической компании заявляли, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС Гури имени Симона Боливара в штате Боливар, генерирующей около 80% электроэнергии страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». В Вашингтоне эти обвинения отвергли.