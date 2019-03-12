Радикалы вынудили Порошенко сбежать с предвыборного митинга

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден спешно покинуть митинг с избирателями в Житомире после того, как на акцию пришли радикалы из «Национального корпуса». Они стали во время его выступления скандировать лозунги «Позор», «Фу», «Брехло», «Мародеров в тюрьму», «Порошенко на нары». Активисты также держали плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. В ответ украинский глава государства обозвал националистов «негодяями» и быстро покинул мероприятие.
11 марта в Житомире прошел предвыборный митинг с участием украинского президента Петра Порошенко. На акцию прибыли активисты «Нацкорпуса», которые ранее сорвали аналогичное мероприятие главы государства в Черкассах. Партия депутата Верховной рады Андея Билецкого тогда пообещала срывать все митинги Порошенко, пока он не отдаст под суд своего ставленника в «Укроборонпроме» Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в оборонной сфере страны.
Выйдя на сцену Порошенко в традиционной манере заявил, что страна никогда не встанет на колени и пообещал победить бедность с помощью некого прорывного плана экономики. Во время его выступления радикалы выкрикивали «Позор», «Пошел вон» и другие. Заглушить выкрики националистов организаторы попытались, включив музыку. В конце президент заявляет, что акция против него проплачена и покидает сцену.
Появившееся в Сети фото со спешно покидающим предвыборный митинг в Житомире Порошенко вызвало насмешку у интернет-пользователей. На снимке видно, как украинский лидер направляется в окружении своей охраны прочь от места проведения мероприятия не глядя под ноги, вступив при этом в лужу.
Пользователь Влад Волков в комментарии к выложенному фото написал, что после получения Украиной томоса Порошенко научился ходить по воде. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам... лалалала», — иронизирует Анна Счастливая.
«Беги Петя — беги...!!!» — добавляет пользователь Марк Годберг.
Напомним, журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали результаты расследования, в котором утверждается, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за них в два-четыре раза, покупая его через фирмы-прокладки. Руководство госконцерна «Укроборонпром» знало об этих сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его, однако подозрение бывшему чиновнику о совершении преступления так и не было вручено.