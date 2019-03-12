Радикалы вынудили Порошенко сбежать с предвыборного митинга

11 марта в Житомире прошел предвыборный митинг с участием украинского президента Петра Порошенко. На акцию прибыли активисты «Нацкорпуса», которые ранее сорвали аналогичное мероприятие главы государства в Черкассах. Партия депутата Верховной рады Андея Билецкого тогда пообещала срывать все митинги Порошенко, пока он не отдаст под суд своего ставленника в «Укроборонпроме» Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в оборонной сфере страны.





Выйдя на сцену Порошенко в традиционной манере заявил, что страна никогда не встанет на колени и пообещал победить бедность с помощью некого прорывного плана экономики. Во время его выступления радикалы выкрикивали «Позор», «Пошел вон» и другие. Заглушить выкрики националистов организаторы попытались, включив музыку. В конце президент заявляет, что акция против него проплачена и покидает сцену.





Появившееся в Сети фото со спешно покидающим предвыборный митинг в Житомире Порошенко вызвало насмешку у интернет-пользователей. На снимке видно, как украинский лидер направляется в окружении своей охраны прочь от места проведения мероприятия не глядя под ноги, вступив при этом в лужу.