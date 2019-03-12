СМИ: В Кремле определились по поводу Курильских островов

Россия не будет передавать Японии часть островов Курильской гряды — «таких планов нет», сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле. При этом он поясняет, что прямо отказывать Токио в передаче южных Курил российские власти «не хотят из соображений дипломатии». В то же время Москва считает, что выдвигаемые в ходе переговоров японской стороне условия передачи спорных территорий окажутся для нее невыполнимы.





В Кремле уже определились относительно спорных островов Курильской гряды: передавать их Японии Россия не будет. «Таких планов нет», — цитирует свой источник близкий к администрации президента РБК. Эту информацию также подтвердил агентству собеседник, близкий к российскому МИДу.





Российское руководство исходит из того, утверждает издание, что условия, выдвигаемые Москвой в переговорах о спорных островах, неприемлемы для Токио и японская сторона на них не пойдет. При этом источник агентства в МИДе отметил, что прямо отказывать Японии в передаче части Курил Кремль не хочет из «соображений дипломатии».





В переговорах по вопросу Курильских островов Россия ставит два условия, утверждает собеседник издания. Первое — заключить мирный договор на основе советско-японской декларации 1956 года. Это означает необходимость признания Токио результатов Второй мировой войны «в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами». Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи Японии американских военных баз, пишет РБК.





Изданию не удалось получить комментарий у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно того, действительно ли Россия не планирует передавать Японии часть островов Курильской гряды.