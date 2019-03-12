Посол РФ в США рассказал, при каких условиях Москва применит ядерное оружие

Россия не будет первой использовать ядерное оружие, его применение возможно только в случае атаки территории РФ и угрозы существованию страны, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, в планах российского руководства также не рассматривается возможность нанесения ядерных ударов в региональных конфликтах. Комментируя отношения Москвы и Вашингтона, дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматриваются в качестве партнера, однако американские власти сами решают, кем для них является Россия.





«[В России] не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми. В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие — если произведена атака против РФ, если есть угроза существованию страны», — цитирует заявление российского дипломата ТАСС, сделанное им в ходе выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.





Антонов также отметил, что Россия не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных вооруженных конфликтов. Посол призвал тех, кто сомневается в этом, прочитать опубликованные в свободном доступе официальные документы на эту тему.





В то же время дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривается Москвой в качестве соперника. «Мы рассматриваем США в качестве партнера, а уже вам решать, кем мы являемся для вас», — сказал российский посол.