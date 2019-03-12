Большинство россиян и украинцев негативно относятся к руководству соседней страны

К руководству соседней страны негативно относится 85% россиян и 69% украинцев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное исследование «Левада-Центра» и Киевского международного института социологии (КМИС). Позитивные оценки властям соседней страны дают 7% граждан России и 13% — Украины. В то же время большинство российских и украинских граждан продолжают тепло относиться друг к другу — 82% и 77% соответственно. За независимость государств, но с открытыми между странами границами высказались 52% опрошенных россиян и 48% украинцев. О создании единого государства высказались 17% российских респондентов и 4% — украинских.





По данным опросов, на которые ссылается «Интерфакс», о негативном отношении друг к другу заявили 13% россиян и 14% украинцев. Против открытых границ между Россией и Украиной с визовым и таможенным режимами выступили 25% россиян и 38% украинцев.





Директор «Левада-Центр» Лев Гудков, комментируя итоги совместного исследования, заявил, что сегодня вряд ли можно говорить о потеплении в отношении к россиянам со стороны украинцев. По его мнению, украинцы не принимают агрессию в отношении своей страны и политику российского руководства. При этом он отмечает, что у «стран сохраняется память об общем прошлом, а такое отношение к Украине было все-таки создано искусственно».





С выводами Гудкова соглашается генеральный директор КМИС Владимир Паниотто. «По Украине же улучшение статистически значимое. Оно началось после окончания активных боевых действий [на востоке страны] и прежде всего связано с улучшением отношения к россиянам, а не к руководству страны», — добавил он.





Опрос «Левада-Центра» в России был проведен методом личного интервью на дому у респондентов 15–20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения (1,6 тысячи человек) в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов. На Украине КМИС проводил опрос 8-20 февраля среди 2042 респондентов.