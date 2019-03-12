ФСБ, полиция и Росгвардия проводят рейд на столичном рынке «Фуд Сити»

Утром 12 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), полиции и Росгвардии проводят рейд на территории столичного оптово-розничного рынка «Фуд Сити» на Калужском шоссе. В администрации рынка заявили об оказании всемерного содействия представителям силовых структур. По предварительным данным ряда СМИ, территория комплекса оцеплена, однако задержанные отсутствуют, поскольку практически все сотрудники рынка смогли сбежать благодаря включению пожарной сигнализации.





«Территория «Фуд Сити» на 22-м километре Калужского шоссе была блокирована силами бойцов Росгвардии. Внутрь никого не пускают, на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски», — сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Он не уточнил цель рейда и не уточнил количество задержанных.