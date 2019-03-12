ФСБ, полиция и Росгвардия проводят рейд на столичном рынке «Фуд Сити»

Утром 12 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), полиции и Росгвардии проводят рейд на территории столичного оптово-розничного рынка «Фуд Сити» на Калужском шоссе. В администрации рынка заявили об оказании всемерного содействия представителям силовых структур. По предварительным данным ряда СМИ, территория комплекса оцеплена, однако задержанные отсутствуют, поскольку практически все сотрудники рынка смогли сбежать благодаря включению пожарной сигнализации.
«Территория «Фуд Сити» на 22-м километре Калужского шоссе была блокирована силами бойцов Росгвардии. Внутрь никого не пускают, на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски», — сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Он не уточнил цель рейда и не уточнил количество задержанных.
По данным «Комсомольской правды», в операции задействованы сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии при силовой поддержке бойцов ОМОНа и СОБРа. «Основная задача — поиск мигрантов-нелегалов, а также людей, объявленных в федеральный розыск. Были основания полагать, что во время обысков на территории рынков может быть найдено неучтенное оружие», — сообщил источник газеты.
«Фуд Сити» – это один из первых агрокластеров Москвы и крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России. Его территория составляет 124 гектара. На нем осуществляют оптовую и розничную продажу продуктов питания более пяти тысяч продавцов. Как заявляет руководство компании, клиентами рынка являются столичные рестораны, гостиницы, сетевые и несетевые магазины, региональные оптовые компании и розничные покупатели.
Напомним, 11 марта полиция задержала в Москве несколько десятков мигрантов, подозреваемых в нелегальном пребывании на территории России и причастности к ряду преступлений. Задержания произошли после рейдов, проведенных в торговом центре «Москва» и на рынке «Садовод». По неофициальным данным, сотрудники правоохранительных органов разыскивали участников этнических ОПГ (организованных преступных группировок), столкновения которых произошли в столице в последние недели.
Ранее СМИ сообщали о массовой драке с применением холодного и огнестрельного оружия, произошедшей 9 марта на Белореченской улице в Москве. В результате конфликта один человек получил огнестрельное ранение в живот, еще трое — ножевые ранения.