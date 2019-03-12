Зоозащитники призвали отстранить от спасения косаток и белух заинтересованные структуры

План по переводу косаток и белух из бухты Средняя на остров Русский во Владивосток неприемлем, убеждены зоозащитники. По их словам, реализация плана правительства – это игнорирование поручения президента России Владимира Путина о привлечении общественных организаций к определению судьбы косаток и белух и «уход в сторону с курса на выпуск животных».





Зоозащитники также считают уместным участие в процессе реабилитации иностранных специалистов, в частности, Жан-Мишеля Кусто (сына известного французского исследователя океана Жак-Ива Кусто), уже откликнувшегося на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко принять участие в спасении китообразных.





В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух, которых поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Путин в конце февраля поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя.





В начале февраля Жан-Мишель Кусто обратился к российским властям с призывом освободить находящихся в «китовой тюрьме» животных. 14 февраля Кожемяко пригласил Кусто и его команду в Приморье, чтобы они на месте «предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих».