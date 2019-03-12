Зоозащитники призвали отстранить от спасения косаток и белух заинтересованные структуры

Ряд зоозащитных организаций, входящих в коалицию «Свободу косаткам и белухам», призвали российские власти отстранить от процесса реабилитации китообразных, находящихся в бухте Средняя в Приморье, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Экологии предложили сохранить за вузом только консультативные функции в рамках процесса по спасению животных, указав на то, что именно ВНИРО в апреле 2018 года согласовал четырем фирмам «в нарушение законодательства РФ» программы по поставкам китообразных в зарубежные океанариумы. Организация «Свободу косаткам и белухам» предлагает передать РАН весь процесс по реабилитации и последующему выпуску животных на свободу.
«Коалиция «Свободу косаткам и белухам» обеспокоена тем, что координирующей роли ВНИРО в этом процессе серьезно мешает конфликт интересов, — говорится в пресс-релизе зоозащитного общественного объединения. — ВНИРО и ТИНРО [Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр] внесли существенный вклад в обоснование незаконного вылова косаток и белух и создание сегодняшней проблемы «китовой тюрьмы»… Общественная коалиция считает <…>, что к разработке мероприятий по реабилитации и выпуску животных на свободу должны быть привлечены только научные организации системы Российской академии наук и высшей школы, имеющие специализированные подразделения с большим опытом изучения китообразных».
План по переводу косаток и белух из бухты Средняя на остров Русский во Владивосток неприемлем, убеждены зоозащитники. По их словам, реализация плана правительства – это игнорирование поручения президента России Владимира Путина о привлечении общественных организаций к определению судьбы косаток и белух и «уход в сторону с курса на выпуск животных».
Зоозащитники также считают уместным участие в процессе реабилитации иностранных специалистов, в частности, Жан-Мишеля Кусто (сына известного французского исследователя океана Жак-Ива Кусто), уже откликнувшегося на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко принять участие в спасении китообразных.
В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух, которых поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Путин в конце февраля поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя.
В начале февраля Жан-Мишель Кусто обратился к российским властям с призывом освободить находящихся в «китовой тюрьме» животных. 14 февраля Кожемяко пригласил Кусто и его команду в Приморье, чтобы они на месте «предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих».