«Плохой или хороший»: Медведев пообещал оценить проект по импорту воды из Байкала в КНР

Правительство России изучит на предмет соответствия экологическим стандартам проект компании «Аквасиб» по строительству завода по производству минеральной воды на озере Байкал. В кабмине понимают озабоченность людей данной проблемой. Об этом на встрече с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.





«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются, — приводит ТАСС слова Медведева. — Я пока не готов сказать, что он [проект] плохой или хороший, но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам».





Премьер также напомнил, что остановка деятельности байкальского ЦБК некоторое время назад существенно улучшила экологическую обстановку в регионе. В вопросе с заводом по розливу воды нужно действовать предельно вдумчиво, отметил он: «Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала».