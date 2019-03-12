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«Плохой или хороший»: Медведев пообещал оценить проект по импорту воды из Байкала в КНР
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«Плохой или хороший»: Медведев пообещал оценить проект по импорту воды из Байкала в КНР

В кабмине понимают озабоченность людей, заявил премьер

В кабмине понимают озабоченность людей, заявил премьер
Премьер-министр России Дмитрий Медведев Коллаж: © Daily Storm

Правительство России изучит на предмет соответствия экологическим стандартам проект компании «Аквасиб» по строительству завода по производству минеральной воды на озере Байкал. В кабмине понимают озабоченность людей данной проблемой. Об этом на встрече с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.


«Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются, — приводит ТАСС слова Медведева. — Я пока не готов сказать, что он [проект] плохой или хороший, но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам».


Премьер также напомнил, что остановка деятельности байкальского ЦБК некоторое время назад существенно улучшила экологическую обстановку в регионе. В вопросе с заводом по розливу воды нужно действовать предельно вдумчиво, отметил он: «Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала».


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Компания «Аквасиб» в январе 2019 года начала строительство завода по розливу воды из озера Байкал. Предполагается, что новое предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2019 года. Его проектная мощность — порядка 190 миллионов литров питьевой воды в год. Планируется, что 20% продукции будет поставляться на внутренний рынок, а остальная часть воды пойдет на экспорт, преимущественно в страны Азии.


В Едином госреестре юрлиц России указано, что основным владельцем ООО «Аквасиб» является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае.


На сайте www.change.org против строительства завода создана петиция, которая набрала более 850 тысяч подписей.


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