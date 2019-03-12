Минобороны РФ обнаружило три новых кладбища в лагере «Эр-Рукбан»

«В дополнение к ранее опубликованным снимкам, засвидетельствовавшим наличие вблизи территории «Рукбана» места захоронений, где погребены не менее 300 человек, нами обнаружено еще три стихийно образованных кладбища, расположенных в самом лагере в непосредственной близости от жилищ и точек розлива воды, которые являются еще одним источником распространения инфекционных заболеваний», — отмечается в заявлении Минобороны РФ.





По данным военного ведомства, в обнаруженных местах захоронений насчитывается около 700 могил. При этом в Минобороны не исключают, что число погребенных в них может превышать их количество. «Ведь во многих могилах могут быть погребены сразу несколько умерших в лагере «Рукбан» сирийских граждан», — подчеркивается в сообщении.





В министерстве также напомнили, что ранее в лагере были обнаружены места захоронений, где, по приблизительным подсчетам, погребены не менее 300 человек.





В совместном заявлении также отмечается, что в лагере «Эр-Рукбан» критически не хватает воды, и находящиеся в нем беженцы получают в сутки менее пяти литров воды на человека. «Этого объема едва хватает для приготовления пищи и питья, но не достаточно для мытья и стирки, что ведет к антисанитарии», — предупреждает министерство и добавляет, что возле жилых построек располагаются свалки мусора, который никем не вывозится.





«В сложившийся обстановке очень рассчитываем на скорейший пересмотр своей позиции ООН и США относительно необходимости существования лагеря «Рукбан». Такое катастрофическое положение его жителей не может больше продолжаться. Необходимо срочно принимать меры для их спасения, а это возможно только через эвакуацию граждан в родные места», — говорится в конце заявления.