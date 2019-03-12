Минобороны РФ обнаружило три новых кладбища в лагере «Эр-Рукбан»

Снимки со спутников Министерства обороны России позволили обнаружить новые захоронения в лагере беженцев «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе, который находится на подконтрольной США территории. Общее количество выявленных захоронений уже около 700, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии «О бедственном положении жителей лагеря «Рукбан», распространенном Минобороны 12 марта. В документе также отмечается ухудшение ситуации в лагере, спровоцированное нехваткой продовольствия, воды, теплых вещей и медикаментов.
«В дополнение к ранее опубликованным снимкам, засвидетельствовавшим наличие вблизи территории «Рукбана» места захоронений, где погребены не менее 300 человек, нами обнаружено еще три стихийно образованных кладбища, расположенных в самом лагере в непосредственной близости от жилищ и точек розлива воды, которые являются еще одним источником распространения инфекционных заболеваний», — отмечается в заявлении Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в обнаруженных местах захоронений насчитывается около 700 могил. При этом в Минобороны не исключают, что число погребенных в них может превышать их количество. «Ведь во многих могилах могут быть погребены сразу несколько умерших в лагере «Рукбан» сирийских граждан», — подчеркивается в сообщении.
В министерстве также напомнили, что ранее в лагере были обнаружены места захоронений, где, по приблизительным подсчетам, погребены не менее 300 человек.
В совместном заявлении также отмечается, что в лагере «Эр-Рукбан» критически не хватает воды, и находящиеся в нем беженцы получают в сутки менее пяти литров воды на человека. «Этого объема едва хватает для приготовления пищи и питья, но не достаточно для мытья и стирки, что ведет к антисанитарии», — предупреждает министерство и добавляет, что возле жилых построек располагаются свалки мусора, который никем не вывозится.
«В сложившийся обстановке очень рассчитываем на скорейший пересмотр своей позиции ООН и США относительно необходимости существования лагеря «Рукбан». Такое катастрофическое положение его жителей не может больше продолжаться. Необходимо срочно принимать меры для их спасения, а это возможно только через эвакуацию граждан в родные места», — говорится в конце заявления.
Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» расположен в отдаленном засушливом районе на границе Сирии и Иордании. Образовался в 2014 году, после того как правительство Аммана закрыло границу из соображений безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Лагерь стал центром внимания из-за близости к американскому гарнизону в сирийском городе Эт-Танф. Российские военные со ссылкой на данные ООН утверждают, что около 35,5 тысячи жителей «Эр-Рукбана» хотят вернуться к нормальной жизни: выйти из лагеря.
Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.