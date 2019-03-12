Главенство международного права: в Госдуме призвали пересмотреть Конституцию

Вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой предложил обсудить нормы Конституции РФ, где говорится о верховенстве международного права над российским законодательством. Парламентарий указал на выдвигаемые международными парламентскими организациями инициативы, направленные на очернение России, которые в свое время признавались более важными, чем собственные решения национального законодательного органа.





«Пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным», — сказал Толстой, выступая 12 марта на пленарном заседании нижней палаты в ходе «часа заявлений» от фракции «Единая Россия».





Толстой указал на различные инициативы, выдвигаемые международными парламентскими организациями для очернения России. «Подобные резолюции, доклады в адрес России, которые я перечислил, фактически в свое время мы признали важнее собственных решений», — считает вице-спикер Госдумы.





Он также напомнил, что политики европейских стран постоянно нападают на Россию, выставляя ее «агрессором» по всем направлениям. «Все эти заявления и действия в наш адрес никак нельзя назвать ни критикой, ни партнерством. Это откровенное и самое наглое хамство, на которое еще способны современные европейские политики», — добавил парламентарий.





При этом Толстой отметил, что все нападки на Россию не подкрепляются доказательствами и направлены лишь на сохранение антироссийских санкций. В то же время он указал на то, что западные страны принимают резолюции, в которых предлагается «активизировать поддержку неправительственных организаций, блогеров, журналистов, занимающихся расследованиями в России».