Главенство международного права: в Госдуме призвали пересмотреть Конституцию

Вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой предложил обсудить нормы Конституции РФ, где говорится о верховенстве международного права над российским законодательством. Парламентарий указал на выдвигаемые международными парламентскими организациями инициативы, направленные на очернение России, которые в свое время признавались более важными, чем собственные решения национального законодательного органа.
«Пора задуматься о том, чтобы в рамках обсуждения нашей 25-летней Конституции обсудить, каким образом должен функционировать пункт 4 статьи 15, в котором говорится о том, что международное право имеет верховенство над национальным», — сказал Толстой, выступая 12 марта на пленарном заседании нижней палаты в ходе «часа заявлений» от фракции «Единая Россия».
Толстой указал на различные инициативы, выдвигаемые международными парламентскими организациями для очернения России. «Подобные резолюции, доклады в адрес России, которые я перечислил, фактически в свое время мы признали важнее собственных решений», — считает вице-спикер Госдумы.
Он также напомнил, что политики европейских стран постоянно нападают на Россию, выставляя ее «агрессором» по всем направлениям. «Все эти заявления и действия в наш адрес никак нельзя назвать ни критикой, ни партнерством. Это откровенное и самое наглое хамство, на которое еще способны современные европейские политики», — добавил парламентарий.
При этом Толстой отметил, что все нападки на Россию не подкрепляются доказательствами и направлены лишь на сохранение антироссийских санкций. В то же время он указал на то, что западные страны принимают резолюции, в которых предлагается «активизировать поддержку неправительственных организаций, блогеров, журналистов, занимающихся расследованиями в России».
В конце декабря прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам спросить у спикера Госдумы Вячеслава Володина, какие именно положения Конституции он считает нужным переоценить. Глава пресс-службы главы государства тогда отметил, что в Кремле не идут обсуждения изменения или переосмысления основного закона страны.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, предложил оценить, насколько нормы Конституции РФ соответствуют сегодняшним реалиям. Он отметил, что это нужно сделать, не затрагивая основополагающие пункты главного закона страны. По его мнению, у россиян есть вопросы, связанные с утратившими актуальность, а также с неэффективными положениями Конституции.