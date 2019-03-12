Володин: Индексация пенсий сверх прожиточного минимума коснется более четырех миллионов человек

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что новые правила отразятся на жизни более четырех миллионов граждан России и новый закон поможет устранить юридическую коллизию, в результате которой некоторые пенсионеры лишились социальных доплат.
«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более четырех миллионов человек», — сообщил парламентским журналистам Володин.
После принятия нового закона размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера нельзя будет пересмотреть в связи с индексацией пенсий, отметил Володин: «То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%... Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически».
Дума, рассматривая этот закон, откликается таким образом на призыв президента России Владимира, Путина, упомянувшего об этой проблеме в своем послании к Федеральному собранию в конце февраля, добавил Володин.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поставил задачу проиндексировать сверх прожиточного минимума все пенсии и единые денежные выплаты. Соответствующий законопроект позднее был внесен правительством России и рассмотрен Советом Государственной думы.