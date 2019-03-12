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Володин: Индексация пенсий сверх прожиточного минимума коснется более четырех миллионов человек
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Володин: Индексация пенсий сверх прожиточного минимума коснется более четырех миллионов человек

Спикер нижней палаты парламента выразил надежду на то, что соответствующий закон будет принят до конца марта

Спикер нижней палаты парламента выразил надежду на то, что соответствующий закон будет принят до конца марта
Фото: © duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что новые правила отразятся на жизни более четырех миллионов граждан России и новый закон поможет устранить юридическую коллизию, в результате которой некоторые пенсионеры лишились социальных доплат. 


«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более четырех миллионов человек», — сообщил парламентским журналистам Володин.


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После принятия нового закона размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера нельзя будет пересмотреть в связи с индексацией пенсий, отметил Володин: «То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%... Важно, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены автоматически».


Дума, рассматривая этот закон, откликается таким образом на призыв президента России Владимира, Путина, упомянувшего об этой проблеме в своем послании к Федеральному собранию в конце февраля, добавил Володин. 


Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поставил задачу проиндексировать сверх прожиточного минимума все пенсии и единые денежные выплаты. Соответствующий законопроект позднее был внесен правительством России и рассмотрен Советом Государственной думы. 


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