Володин: Индексация пенсий сверх прожиточного минимума коснется более четырех миллионов человек

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что новые правила отразятся на жизни более четырех миллионов граждан России и новый закон поможет устранить юридическую коллизию, в результате которой некоторые пенсионеры лишились социальных доплат.





«На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более четырех миллионов человек», — сообщил парламентским журналистам Володин.