Минздрав к 2050 году планирует свести к нулю потребление табака в России

Минздрав России внес на рассмотрение правительства концепцию по противодействию употребления табака россиянами. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай. По его словам, сейчас в министерстве разрабатывается пакет законопроектов, которые будут направлены на защиту граждан страны от алкоголя и табака. При этом он отметил, что основу правовых актов составили рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
«Концепция осуществления государственной политики в области противодействия табака уже внесена в правительство», — сказал замминистра.
Салагай также отметил, что Минздрав планирует разработать ряд законопроектов, направленных на защиту россиян от вреда алкогольной и табачной продукции. «В блоке разработка и принятие нормативных правовых актов, которые основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направлены на защиту от алкоголя и табака. По плану такие акты должны быть разработаны Министерством здравоохранения до 1 декабря 2019 года», — цитирует замминистра Агентство городских новостей «Москва».
Ранее Минздрав опубликовал на своем сайте проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Согласно документу, уровень потребления табака планируется в России снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота. Целевые ориентиры — ежегодное снижение потребления табака на 0,5%, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, некурительных табачных изделий, пропаганда отказа от табака, подчеркивается в проекте.
В России ежегодно от болезней, связанных с курением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч человек. Кроме того, в документе подчеркивается, что потребление табака приводит к развитию тяжелых хронических заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологических. «Экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции», — подчеркивается в проекте концепции.
Ранее в Минздраве заявили, что рассматривают вопрос введения в РФ безлоготипных пачек сигарет и идет разработка программы по снижению числа мест для курения. Он также выступил за поднятие возрастной планки продажи алкоголя — до 21 года. В рамках федерального проекта «Общественное здоровье» Минздрав намерен добиться уменьшения розничной продажи сигарет и горячительных напитков с 1,5 до 1,15 тысячи штук и с 6,6 до 6 литров на душу населения соответственно.
Согласно данным доклада «Что и как курят в России», в стране с 1994-го по 2016 год уменьшилось количество потребителей табака с 31% до 28%. При этом число курящих женщин увеличилось с 9% до 14%, а мужчин — уменьшилось с 58% до 44% за 22 года. Предпочитающих сигареты без фильтра стало значительно меньше — с 35 до 3%, популярность папирос и самокруток снизилась с 5% и 7% соответственно практически до нуля. Доклад был подготовлен Центром лонгитюдных (долгосрочных) обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ.