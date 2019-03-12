Минздрав к 2050 году планирует свести к нулю потребление табака в России

Минздрав России внес на рассмотрение правительства концепцию по противодействию употребления табака россиянами. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай. По его словам, сейчас в министерстве разрабатывается пакет законопроектов, которые будут направлены на защиту граждан страны от алкоголя и табака. При этом он отметил, что основу правовых актов составили рекомендации Всемирной организации здравоохранения.





«Концепция осуществления государственной политики в области противодействия табака уже внесена в правительство», — сказал замминистра.





Салагай также отметил, что Минздрав планирует разработать ряд законопроектов, направленных на защиту россиян от вреда алкогольной и табачной продукции. «В блоке разработка и принятие нормативных правовых актов, которые основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направлены на защиту от алкоголя и табака. По плану такие акты должны быть разработаны Министерством здравоохранения до 1 декабря 2019 года», — цитирует замминистра Агентство городских новостей «Москва».





Ранее Минздрав опубликовал на своем сайте проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Согласно документу, уровень потребления табака планируется в России снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота. Целевые ориентиры — ежегодное снижение потребления табака на 0,5%, предотвращение появления новых видов табачной продукции и распространения электронных сигарет, некурительных табачных изделий, пропаганда отказа от табака, подчеркивается в проекте.





В России ежегодно от болезней, связанных с курением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч человек. Кроме того, в документе подчеркивается, что потребление табака приводит к развитию тяжелых хронических заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и онкологических. «Экономические преимущества от снижения потребления табака и последующего снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с его потреблением, существенно превосходят любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции», — подчеркивается в проекте концепции.