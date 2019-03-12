Володин осудил реплику депутата, обвинившего в тунеядстве получающих небольшую пенсию

Заявление депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева о небольших пенсиях, которые получают, по его словам, только тунеядцы и алкоголики, является недопустимым. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, небольшие пенсии в стране вынужденно получают различные категории граждан, которые не являются асоциальными элементами.





«Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас подпадает под действие закона, посчитав, что его путь — [путь] более эффективного человека, [что] он пример другим, — сказал Володин. — Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах».