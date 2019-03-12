Володин осудил реплику депутата, обвинившего в тунеядстве получающих небольшую пенсию

Заявление депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева о небольших пенсиях, которые получают, по его словам, только тунеядцы и алкоголики, является недопустимым. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, небольшие пенсии в стране вынужденно получают различные категории граждан, которые не являются асоциальными элементами.
«Мы стали свидетелями, когда один из депутатов регионального законодательного собрания высказался очень, мягко говоря, некорректно в отношении тех, кто сейчас подпадает под действие закона, посчитав, что его путь — [путь] более эффективного человека, [что] он пример другим, — сказал Володин. — Мы осуждаем такие заявления. Я думаю, вы согласитесь, нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах».
По словам спикера Госдумы, «речь идет о людях, которые либо были инвалидами с детства, либо действительно занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где заработная плата была очень маленькая».
Гасан Набиев высказался про «тунеядцев и алкоголиков» 6 марта на заседании Волгоградской областной думы — оно было посвящено федеральному законопроекту об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Набиев считает, что минимальные пенсии получают люди, которые мало работали. Позднее депутат принес извинения за свои слова.
В «Единой России» обещали рассмотреть выступление Набиева о пенсиях и дать ему оценку. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 6 марта назвал коллеги из региона возмутительным.