В СПЧ поддержали инициативу Путина о расширении полномочий СКР

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Следственный комитет России (СКР) полномочиями проводить судебные экспертизы. Сейчас такие экспертизы проводят структуры, подконтрольные разным ведомствам, например, московское бюро судмедэкспертизы при столичном департаменте здравоохранения. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), адвокат Шота Горгадзе поддержал нововведение Путина в беседе с Daily Storm. Адвокат считает, что такая инициатива ускорит проведение предварительного следствия.





«На сегодняшний день в силовых ведомствах существуют экспертные организации, например, при МВД, при ФСБ, к которым СКР вынужден обращаться при расследовании уголовных дел, что приводит к необоснованному затягиванию предварительного следствия, и это, безусловно, отражается на наших подзащитных, потому что в следственных изоляторах приходится достаточно долго ждать, когда придет результат экспертизы», — рассказал Daily Storm Горгадзе.





Наличие отдела по проведению экспертиз в СКР позволит не затягивать предварительное следствие, считает член СПЧ. «Это положительная инициатива. Если сам следственный орган, проводящий расследование, будет иметь свой отдел по проведению экспертиз, думаю, что это значительно ускорит сроки предварительного следствия, что поможет людям, которые либо невиновны, либо считают себя невиновными, проводить в следственном изоляторе минимальное количество времени, пока дело не будет передано в суд», — сообщил адвокат.





Шота Горгадзе считает, что если СКР будет иметь полномочия проводить экспертизы, то объективность экспертных заключений не пострадает. «Не думаю, что от этого может пострадать объективность [экспертизы], потому что каждый эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложного экспертного заключения», — сказал он.