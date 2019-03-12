ПАСМИ: Следователь СКР нажился на расследовании о хищениях в президентской резиденции

Сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Новиков позволил фигуранту уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей на строительстве президентской резиденции в Ново-Огарево сначала переоформить недвижимость на знакомых, а потом изменить меру пресечения, сообщает ПАСМИ. По данным издания, Новиков мог заработать на «президентском деле», поскольку на активы других фигурантов им было своевременно наложено обременение.
По информации ПАСМИ, взятый под стражу в конце марта 2017 года замдиректора подведомственного ФСО предприятия «Атэкс» Станислав Кюнер уже летом того же года сумел добиться переоформления недвижимости на доверенных лиц на сумму около 100 миллионов рублей.
«Всю недвижимость Кюнер оформил на наших общих знакомых. Я их лично знаю, их заработок не позволяет даже предположить, что выплачивалась хотя бы часть средств по сделкам», — сообщила изданию бывшая жена предпринимателя и заявительница по этому делу Юлия Пасова. По ее словам, следователь Новиков не мог не знать об этой недвижимости, поскольку после ареста Кюнера по этим адресам проводились обыски.
В октябре 2018 года Пасова направила жалобу на имя главы СКР Александра Бастрыкина, в которой сообщала о действиях и решениях старшего следователя по особо важным делам Новикова, пишет ПАСМИ. Однако, как утверждает издание, руководитель ведомства не усмотрел в действиях своего подчиненного нарушений. Кроме того, в феврале текущего года полковник юстиции Новиков был назначен на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР, предполагающую получение генеральского звания.
По мнению Пасовой, СКР готовит информационное поле для переквалификации статьи Кюнеру. «В комментариях СК Кюнер теперь упоминается не как замглавы «Атекса», а как топ-менеджер «Балтстроя»… Это грозит переквалификацией статьи: сейчас у него часть 3 статьи 210 УК РФ — участие в преступном обществе с использованием служебного положения, а если «служебное положение» уберут — это уже другая часть и другие сроки», — поделилась она с ПАСМИ своими подозрениями.
К очевидным признакам «особого отношения», утверждает издание, также можно отнести изменение меры пресечения для Кюнера с содержания в СИЗО на домашний арест. При этом, как заявляет Пасова, проживая на вилле в престижном поселке Княжье озеро на Новорижском шоссе Кюнер устраивает вечеринки с гостями, которые свободно пользуются мобильной связью.
Ранее СМИ сообщали о хищении бюджетных средств менеджерами компании «Балтстрой» при ремонте объектов в Кремле, Стрельне и президентской сочинской резиденции «Бочаров Ручей». По информации изданий, организованная преступная группировка (ОПГ) была создана владельцем «Балтстроя» Дмитрием Михальченко и гендиректором компании Дмитрием Сергеевым еще в 2011 году. Руководители компании намеренно завышали стоимость ремонта для своих заказчиков: Министерства культуры РФ и Федеральной службы охраны (ФСО). Величина «отката» составляла до 50% от суммы контрактов на выполнение ремонтных работ.
В рамка «дела «Балтстроя» и непосредственно связанного с ним «Дела реставраторов» в 2016-2017 годах были задержаны бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и еще несколько человек, связанных в том числе с ФСО. Большинство из задержанных признали свою вину. Все они были арестованы в 2017 году.