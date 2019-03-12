ПАСМИ: Следователь СКР нажился на расследовании о хищениях в президентской резиденции

Сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Новиков позволил фигуранту уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей на строительстве президентской резиденции в Ново-Огарево сначала переоформить недвижимость на знакомых, а потом изменить меру пресечения, сообщает ПАСМИ. По данным издания, Новиков мог заработать на «президентском деле», поскольку на активы других фигурантов им было своевременно наложено обременение.





По информации ПАСМИ, взятый под стражу в конце марта 2017 года замдиректора подведомственного ФСО предприятия «Атэкс» Станислав Кюнер уже летом того же года сумел добиться переоформления недвижимости на доверенных лиц на сумму около 100 миллионов рублей.





«Всю недвижимость Кюнер оформил на наших общих знакомых. Я их лично знаю, их заработок не позволяет даже предположить, что выплачивалась хотя бы часть средств по сделкам», — сообщила изданию бывшая жена предпринимателя и заявительница по этому делу Юлия Пасова. По ее словам, следователь Новиков не мог не знать об этой недвижимости, поскольку после ареста Кюнера по этим адресам проводились обыски.





В октябре 2018 года Пасова направила жалобу на имя главы СКР Александра Бастрыкина, в которой сообщала о действиях и решениях старшего следователя по особо важным делам Новикова, пишет ПАСМИ. Однако, как утверждает издание, руководитель ведомства не усмотрел в действиях своего подчиненного нарушений. Кроме того, в феврале текущего года полковник юстиции Новиков был назначен на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР, предполагающую получение генеральского звания.