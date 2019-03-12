Комитет Совфеда одобрил законопроекты о фейках в СМИ и неуважении к власти

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил законопроекты о наказаниях за фейковые новости в СМИ и неуважение к госсимволам. Комитет также рекомендовал верхней палате парламента одобрить инициативы. Совет Федерации рассмотрит проект завтра, 13 марта.
В ходе заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сенаторы Андрей Клишас и Людмила Нарусова поспорили о необходимости создания согласительной комиссии по законам о фейках и наказании за неуважение к власти. «В обществе есть протест против этого закона. Давайте услышим общество, создадим согласительную комиссию и услышим все доводы — не только экспертов, но и общества», — предложила Нарусова.
Клишас в ответ предложил Нарусовой прислать ей справку к своему законопроекту. «Когда говорят: «Этот закон избыточен, потому что норма уже есть» — мне даже неудобно, имея в Совете по правам человека столько авторитетных юристов, рассказывать о том, что там [в законопроекте о наказании за оскорбление властей] другой объект посягательства. Я вам даже справку пришлю, если вам правда интересно... Это юридическая дискуссия», — сказал он.
На заседании представитель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Шульман раскритиковала законопроекты и подчеркнула, что в случае принятия этих документов заключение Совета будет направлено президенту. «Открывается пространство для произвола, они нарушают права медиа и граждан. Зачем их принимать — непонятно», — заявила Шульман. Клишас в ответ попросил СПЧ не выступать с политологических позиций.
Накануне СПЧ призвал Госдуму и Совфед создать согласительную комиссию по доработке законопроектов о наказании СМИ за фейковые новости и оскорбление госсимволов. В текущем виде документы не могут быть утверждены парламентом, убеждены правозащитники. Об этом корреспонденту Daily Storm сказал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. По его словам, совет только сейчас отреагировал на резонансные законопроекты, поскольку до этого «не успевал угнаться» за Госдумой, быстро рассмотревшей проект закона в трех чтениях.
На сайте СПЧ были опубликованы экспертные заключения по законопроектам о фейках и о наказании за оскорбление госсимволов. В частности, указывается, что закон о фейках будет создавать «основу для произвольного преследования граждан и организаций», а штрафы поставят на грань разорения многие российские СМИ, так как «вероятность ошибки в новостях довольно велика». В заключении по законопроекту об оскорблении власти указывается, что проект закона нарушает Конституцию РФ.
Законопроекты о наказании СМИ за фейковые новости и оскорбление символов госвласти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. Основной автор законопроектов — глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, а за распространение фейковых новостей — до 1,5 миллиона рублей.