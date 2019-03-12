Комитет Совфеда одобрил законопроекты о фейках в СМИ и неуважении к власти

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил законопроекты о наказаниях за фейковые новости в СМИ и неуважение к госсимволам. Комитет также рекомендовал верхней палате парламента одобрить инициативы. Совет Федерации рассмотрит проект завтра, 13 марта.





В ходе заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству сенаторы Андрей Клишас и Людмила Нарусова поспорили о необходимости создания согласительной комиссии по законам о фейках и наказании за неуважение к власти. «В обществе есть протест против этого закона. Давайте услышим общество, создадим согласительную комиссию и услышим все доводы — не только экспертов, но и общества», — предложила Нарусова.





Клишас в ответ предложил Нарусовой прислать ей справку к своему законопроекту. «Когда говорят: «Этот закон избыточен, потому что норма уже есть» — мне даже неудобно, имея в Совете по правам человека столько авторитетных юристов, рассказывать о том, что там [в законопроекте о наказании за оскорбление властей] другой объект посягательства. Я вам даже справку пришлю, если вам правда интересно... Это юридическая дискуссия», — сказал он.