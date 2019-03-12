Кум Путина раскритиковал законопроект о функционировании украинского языка

Один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что законопроект о функционировании украинского языка противоречит Конституции Украины. Предложенная инициатива, по его словам, является попыткой «тотального администрирования» и «ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев», а также инструментом в предвыборной гонке.
«Предложенные нормы в своей массе носят дискриминационный характер, не корреспондируются с положениями статей 10, 11 и 12 Конституции Украины, — приводит его слова ТАСС. — [Законодательная инициатива создает] реальную угрозу раскола по этноязыковому признаку и отнюдь не способствует национальному единению».
Медведчук также считает, что проект закона не соответствует нормам международного права, в том числе Европейской хартии региональных языков 1992 года, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года и Международному пакту о гражданских и политических правах 1973 года.
Проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был внесен в Верховную раду в 2017 году и в октябре 2018-го принят в первом чтении. 12 марта депутаты начали рассмотрение законопроекта во втором чтении.
Инициатива предполагает, что только украинский язык должен использоваться во всех сферах жизни страны и в первую очередь в работе органов государственной власти. Предполагается, что следить за исполнением новых правил должны так называемые языковые инспекторы.
Нововведения затронут также и процесс подтверждения уровня владения украинским языком. Так, предполагается, что граждане должны будут получать государственный сертификат без срока действия, который будет выдавать Центр украинского языка по результатам экзамена. В законопроекте отмечается, что украинским языком должны владеть представители всех уровней власти в стране, командный состав ВСУ, работники учебных и медицинских учреждений и некоторые другие категории граждан.
Президент России Владимир Путин является крестным отцом дочери Виктора Медведчука. Украинский политик регулярно участвует в контактах Москвы и Киева.