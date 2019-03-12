Кум Путина раскритиковал законопроект о функционировании украинского языка

Один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что законопроект о функционировании украинского языка противоречит Конституции Украины. Предложенная инициатива, по его словам, является попыткой «тотального администрирования» и «ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев», а также инструментом в предвыборной гонке.





«Предложенные нормы в своей массе носят дискриминационный характер, не корреспондируются с положениями статей 10, 11 и 12 Конституции Украины, — приводит его слова ТАСС. — [Законодательная инициатива создает] реальную угрозу раскола по этноязыковому признаку и отнюдь не способствует национальному единению».





Медведчук также считает, что проект закона не соответствует нормам международного права, в том числе Европейской хартии региональных языков 1992 года, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1995 года и Международному пакту о гражданских и политических правах 1973 года.