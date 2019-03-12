Путин поручил Миллеру ускорить газификацию в России

Встреча Владимира Путина с главой «Газпрома» началась с подведения итогов работы компании в прошлом году. Алексей Миллер отметил, что на внутреннем рынке выросло потребление газа. «Мы поставили на внутренний рынок на 12,8 миллиарда кубометров больше, что в процентах соответствует росту в 5,5%», — сообщил он президенту.





Отвечая на вопрос главы государства о том, как идет газификация внутри страны, Миллер сказал, что данная программа реализуется в 66 субъектах. При этом он отметил, что «Газпром» обеспечивает подачу газа до границ населенных пунктов, а дальше — это ответственность региональных властей.





Также глава «Газпрома» сообщил президенту, что по итогам 2018 года в России построено более 2 тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта и более 49 тысяч домовладений, построено 210 котельных. При этом он подчеркнул, что для роста темпов газификации страны «есть огромный потенциал», который связан «с финансированием со стороны регионов». По его словам, компания в прошлом году профинансировала программу газификации страны на 36,7 миллиарда рублей и может «увеличить финансирование и на 50%, и даже в два раза». Однако, отметил Миллер, важно, чтобы регионы могли синхронно участвовать в этой работе.





«Мы видим неполную загрузку тех газопроводов-отводов, которые создает «Газпром», они, конечно же, не на 100% загружены. И без сомнения, если бы те мощности, которые созданы «Газпромом», <…> были бы подкреплены стопроцентным исполнением со стороны регионов, уровень газификации на селе уже на сегодняшний день составлял бы 65%», — сказал Миллер и выразил уверенность в том, что темпы газификации страны можно увеличить таким образом, чтобы «в течение десяти лет максимум» можно было «выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос полностью решен».





При этом глава «Газпрома» отметил, что провести в 100% населенных газовые трубы не получится. «И это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией», — заключил Миллер.