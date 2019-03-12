СМИ: Военные заводы помогут подпавшим под санкции энергетическим компаниям

предприяти оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России помогут подпавшим под американские санкции отечественным энергетическим компаниям, которые не могут сотрудничать с зарубежными поставщиками. На оборонных заводах будет налажено производство соответствующего энергетического оборудования. Такое решение, по данным РБК со ссылкой на собственные источники, было принято 6 февраля на совещании вице-премьеров Юрия Борисова и Дмитрия Козака.



