Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером ЕС

Депутаты Европарламента 12 марта приняли резолюцию, в которой говорится, что Россия больше не является партнером ЕС, и подписанное в 1994 году соглашение о партнерстве и сотрудничестве нужно пересмотреть. Кроме того, в документе отмечается, что страны Евросоюза должны быть готовы к введению новых антироссийских санкций, если Москва продолжит нарушать международное право. Отдельным пунктом в резолюции подчеркиваются опасения ряда европейских стран в отношении газопровода «Северный поток — 2», который, по мнению евродепутатов, может усилить зависимость ЕС от поставок газа и поставить под угрозу внутренний европейский рынок.





«Время для хороших и дипломатических формулировок прошло. Существует очень мало возможностей для сотрудничества, пока Россия продолжает оккупировать часть Украины и атакует другие европейские страны», — приводятся в документе слова депутата Европарламента от Латвии Сандры Калниете.





Европейские парламентарии призывают Евросоюз пересмотреть действующее соглашение с Россией о партнерстве и сотрудничестве, а также ограничить сотрудничество в сферах, представляющих общий интерес. По мнению евродепутатов, это такие глобальные проблемы, как изменение климата, энергетическая безопасность, цифровизация, искусственный интеллект и борьба с терроризмом, которые требуют избирательного участия.





В резолюции подчеркивается, что начиная с 2015 года между Евросоюзом и Россией возникли новые зоны напряженности, в том числе вмешательство Москвы в дела таких стран, как Сирия, Ливия, Центральноафриканская Республика и продолжающиеся агрессивные действия на Украине. В документе также отмечается, что российские власти поддерживают антиевропейские партии и ультраправые движения и продолжают вмешиваться в политические выборы и нарушать права человека в своем собственном государстве.





Подводя итоги этим нарушениям международного права, члены Европарламента подчеркивают, что ЕС должен быть готов к принятию дальнейших санкций против России, особенно против конкретных лиц. Санкции должны быть пропорциональны угрозам со стороны России, добавляют они.





Более тесные отношения возможны только в том случае, если Россия полностью выполнит так называемые Минские соглашения о прекращении войны на востоке Украины и начнет уважать международное право, говорится в тексте. Резолюция была поддержана 402 голосами, против проголосовали 163 депутата, 89 воздержались.