«Би-би-си»: За убийство следователя Шишкиной заплатили миллион рублей

Студент первого курса медицинского вуза Санкт-Петербурга Абдулазиз Абдулазизов получил за убийство следователя Евгении Шишкиной 600 тысяч рублей. Друг и сосед Абдулазизова, ученик 10-го класса одной из школ Калининского района Северной столицы получил 400 тысяч рублей за посредничество. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». По информации источников издания, школьник получил заказ на убийство следователя в скрытой сети (Darknet), а исполнителем заказа стал Абдулазизов. Женщину застрелили в Московской области в октябре 2018 года.





Заказчиком убийства мог быть один из владельцев магазинов, которые продают товары в сети, деньги за заказ могли перевести в биткоинах и на карту «Сбербанка», пишет издание. Абдулазизов говорил сотрудникам правоохранительных органов, что приезжал из Санкт-Петербурга в Москву в октябре прошлого года на концерт рэперов Killstation и Бреннана Саважа. Предположительно, студент взял переделанный в боевое оружие травматический пистолет в «закладке» в одном из городов на востоке Подмосковья, сообщает «Би-би-си». После этого он мог доехать до гостиницы в Красногорске, снять заранее указанный номер, в котором лежала коробка патронов. Следователь Евгения Шишкина жила в соседнем поселке Архангельское.





По версии следователей, 10 октября 2018-го студент-медик из Санкт-Петербурга подкараулил Шишкину на парковке возле ее дома, подошел к женщине и сделал два выстрела, в шею и в грудь. Через шесть дней после убийства Шишкиной Абдулазизов уехал из Москвы в Санкт-Петербург, купив билет за два часа до отправления, пишет издание.