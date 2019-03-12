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«Би-би-си»: За убийство следователя Шишкиной заплатили миллион рублей
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«Би-би-си»: За убийство следователя Шишкиной заплатили миллион рублей

Студент-первокурсник получил 600 тысяч рублей за исполнение заказа на убийство, 10-классник — 400 тысяч рублей за посредничество

Студент-первокурсник получил 600 тысяч рублей за исполнение заказа на убийство, 10-классник — 400 тысяч рублей за посредничество
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Sergey Kovalev / Global Look Press

Студент первого курса медицинского вуза Санкт-Петербурга Абдулазиз Абдулазизов получил за убийство следователя Евгении Шишкиной 600 тысяч рублей. Друг и сосед Абдулазизова, ученик 10-го класса одной из школ Калининского района Северной столицы получил 400 тысяч рублей за посредничество. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». По информации источников издания, школьник получил заказ на убийство следователя в скрытой сети (Darknet), а исполнителем заказа стал Абдулазизов. Женщину застрелили в Московской области в октябре 2018 года. 


Заказчиком убийства мог быть один из владельцев магазинов, которые продают товары в сети, деньги за заказ могли перевести в биткоинах и на карту «Сбербанка», пишет издание. Абдулазизов говорил сотрудникам правоохранительных органов, что приезжал из Санкт-Петербурга в Москву в октябре прошлого года на концерт рэперов Killstation и Бреннана Саважа. Предположительно, студент взял переделанный в боевое оружие травматический пистолет в «закладке» в одном из городов на востоке Подмосковья, сообщает «Би-би-си». После этого он мог доехать до гостиницы в Красногорске, снять заранее указанный номер, в котором лежала коробка патронов. Следователь Евгения Шишкина жила в соседнем поселке Архангельское.


По версии следователей, 10 октября 2018-го студент-медик из Санкт-Петербурга подкараулил Шишкину на парковке возле ее дома, подошел к женщине и сделал два выстрела, в шею и в грудь. Через шесть дней после убийства Шишкиной Абдулазизов уехал из Москвы в Санкт-Петербург, купив билет за два часа до отправления, пишет издание.


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И Абдулазизов и его друг, выступивший посредником при убийстве, уже дали признательные показания, сообщает источник «КП». Следователи считают, что юный школьник был «главным заводилой», искал легкий способ заработать и сумел уговорить своего старшего друга на убийство женщины. «Би-би-си» называет 17-летнего 10-классника-посредника А.Г., «КП» — Сергеем. По информации первого издания, Абдулазизову — 19 лет, по данным «Комсомолки» — 18 лет.


На протяжении нескольких месяцев перед убийством Евгения Шишкина получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, но отказывалась от предложенной государственной защиты, рассказывали в СКР.


Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы родственников Евгении Шишкиной, говорил, что угрозы могли идти от хакера Ярослава Сумбаева, пишет «Би-би-си». Шишкина расследовала дело о мошенничестве с его участием.


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Следователь полиции по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. Она получила смертельное ранение в шею.


11 октября 2018 года «Новая газета» выпустила материал «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД». Автор заметки писал, что Шишкину могли убить из-за ее расследования о коррупции в РЖД. Журналисты утверждали, что следователь обратила внимание одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, и на основании изложенных в нем материалов, начала собственное расследование о махинациях при продаже электронных билетов.