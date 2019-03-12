Националисты залили кровью стены антикоррупционного бюро Украины

Главное требование участников митинга – привлечение к уголовной ответственности заместителя директора НАБУ Артема Сытника, писал «Информатор». На баннерах националистов были надписи: «Кредит доверия исчерпан», «НАБУ крышует мародеров», «НАБУ ничем не лучше».





Журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info в начале 2019 года опубликовали расследование, в котором утверждалось, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского Игорь в разгар вооруженного конфликта в Донбассе в 2015 году организовал поставки контрабандных российских деталей для украинской военной техники. Журналисты утверждали, что в госконцерне «Укроборонпром» знали о коррупции, царящей при поставка запчастей в ВСУ, но не предпринимали никаких действия, покрывая правонарушителей.





Президент Украины Петр Порошенко после разгоревшегося скандала уволил Олега Гладковского. Тем не менее, реакцию главы государства посчитали неадекватной в парламенте страны: лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в конце февраля объявила о запуске процедуры импичмента главы государства именно из-за расследования BIHUS.info.