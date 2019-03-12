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Президент Польши обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО
Новости

Президент Польши обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО

Анджей Дуда также заявил, что РФ поддерживает кибератаки и распространяет ложные новости

Анджей Дуда также заявил, что РФ поддерживает кибератаки и распространяет ложные новости
Президент Польши Анджей Дуда Фото: © GLOBAL LOOK Press / Ondrej Deml / CTK

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами после завершения международной конференции, посвященной 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши, обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО. По мнению польского лидера, Россия также несет ответственность за распространение ложных новостей и поддержку кибератак.


«Каждая российская провокация - это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств - членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность», цитирует ТАСС слова польского лидера. По мнению Дуды, несмотря ни что, провокации нельзя оставлять без внимания, потому что в противном случае «российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином».


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Дуда также отметил, что Польша принимает участие во всех проектах, которые так или иначе противодействуют России. Польский президент также обвинил российскую сторону в распространении ложных новостей и поддержке кибератак. На стороне Дуды выступил президент Словакии Андрей Киска, заявив, что «целью России является раскол единства НАТО».


Тему российской угрозы с журналистами также затронул президент Чехии Милош Земан, отметив, что не стоит бояться провокаций. «Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться», заключил чешский лидер.


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Не обошел вниманием тему российской угрозы для стран НАТО и президент Венгрии Янош Адер. Он напомнил журналистам, что его страна, которая принимает участие в защите воздушного пространства Прибалтики, задействована в антироссийских санкциях Евросоюза, «не взирая на то, с каким экономическим ущербом для нее они связаны».


19 февраля власти Польши объявили о начале строительства судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Канал должен соединить Балтийское море с Калининградском заливом в обход территориальных вод России — по плану Варшавы, небольшие корабли смогут заходить в польский порт Эльблонг, не проходя через российские границы. В Варшаве считают, что это поможет государственной безопасности Польши.