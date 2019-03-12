Президент Польши обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами после завершения международной конференции, посвященной 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши, обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО. По мнению польского лидера, Россия также несет ответственность за распространение ложных новостей и поддержку кибератак.



