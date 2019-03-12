Президент Польши обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с журналистами после завершения международной конференции, посвященной 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши, обвинил Россию в военных провокациях против стран НАТО. По мнению польского лидера, Россия также несет ответственность за распространение ложных новостей и поддержку кибератак.
«Каждая российская провокация - это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств - членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность», — цитирует ТАСС слова польского лидера. По мнению Дуды, несмотря ни что, провокации нельзя оставлять без внимания, потому что в противном случае «российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином».
Дуда также отметил, что Польша принимает участие во всех проектах, которые так или иначе противодействуют России. Польский президент также обвинил российскую сторону в распространении ложных новостей и поддержке кибератак. На стороне Дуды выступил президент Словакии Андрей Киска, заявив, что «целью России является раскол единства НАТО».
Тему российской угрозы с журналистами также затронул президент Чехии Милош Земан, отметив, что не стоит бояться провокаций. «Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться», — заключил чешский лидер.
Не обошел вниманием тему российской угрозы для стран НАТО и президент Венгрии Янош Адер. Он напомнил журналистам, что его страна, которая принимает участие в защите воздушного пространства Прибалтики, задействована в антироссийских санкциях Евросоюза, «не взирая на то, с каким экономическим ущербом для нее они связаны».
19 февраля власти Польши объявили о начале строительства судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Канал должен соединить Балтийское море с Калининградском заливом в обход территориальных вод России — по плану Варшавы, небольшие корабли смогут заходить в польский порт Эльблонг, не проходя через российские границы. В Варшаве считают, что это поможет государственной безопасности Польши.