Капитан арестованного судна с российскими моряками пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Стамбуле судна Streamline с российским экипажем Бахман Багиров заявил, что судно перекроет Босфор, если компания-судовладелец Akca Shipping не найдет российским морякам замену и не выплатит им долги по зарплате. Задолженность судовладельца перед моряками превышает 123 тысячи долларов. Streamline арестовали в Турции в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца.
«Экипаж находится на судне более 10 месяцев, мы сидим тут, как в тюрьме, оторванные от своих семей. Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы», — заявил Багиров РИА Новости. Члены экипажа требуют выплатить им долги по зарплате, снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док.
По словам капитана Streamline, на выплату долгов по зарплате, согласно оценке нанятого моряками турецкого адвоката, уйдет порядка двух лет. «Если 2 апреля суд не вынесет решения или вынесет решение не в пользу компании, порядка восьми месяцев уйдет на процедуру продажи судна, которую организует истец. И еще плюс 16 месяцев на выплаты — два года итого как минимум. Сейчас нужно нам подавать заявление в суд, чтобы, когда фирма-истец продаст судно, наш долг тоже фигурировал в деле», — сказал он.
В конце февраля в Стамбуле прошли первые судебные слушания о снятии ареста с судна Streamline, они продолжались всего 20 минут, сообщает издание. Следующее судебное заседание назначили на 2 апреля.
Бывший владелец судна Streamline, компания Seamann, продала судно турецкой компании Аkса Shipping. В июне прошлого года корабль прибыл на ремонт в Турцию. По требованию турецкой компании Alpex, арендовавшей судно, стамбульский суд наложил на него арест. Alpex требует возместить затраченные на ремонт судна 190 тысяч долларов, однако экс-владелец Seamann утверждает, что не давал согласия на сдачу судна в аренду, и она была осуществлена по поддельным документам.
В середине июля прошлого года моряки, работающие на судах турецкой компании Palmali, среди них — россияне, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. В начале июля «Палмали» — ростовская «дочка» турецкой группы компаний Palmali — после вмешательства Генпрокуратуры РФ погасила задолженность перед 1052 моряками в размере 145 миллионов рублей. Южная транспортная прокуратура объявила предостережение руководителю ростовской «Палмали» о недопустимости нарушения трудового законодательства.