Капитан арестованного судна с российскими моряками пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Стамбуле судна Streamline с российским экипажем Бахман Багиров заявил, что судно перекроет Босфор, если компания-судовладелец Akca Shipping не найдет российским морякам замену и не выплатит им долги по зарплате. Задолженность судовладельца перед моряками превышает 123 тысячи долларов. Streamline арестовали в Турции в июне 2018 года за долги его предыдущего владельца.





«Экипаж находится на судне более 10 месяцев, мы сидим тут, как в тюрьме, оторванные от своих семей. Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы», — заявил Багиров РИА Новости. Члены экипажа требуют выплатить им долги по зарплате, снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док.





По словам капитана Streamline, на выплату долгов по зарплате, согласно оценке нанятого моряками турецкого адвоката, уйдет порядка двух лет. «Если 2 апреля суд не вынесет решения или вынесет решение не в пользу компании, порядка восьми месяцев уйдет на процедуру продажи судна, которую организует истец. И еще плюс 16 месяцев на выплаты — два года итого как минимум. Сейчас нужно нам подавать заявление в суд, чтобы, когда фирма-истец продаст судно, наш долг тоже фигурировал в деле», — сказал он.